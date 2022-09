Ibai posa Andalusia per sobre de Barcelona i Madrid... i Moreno Bonilla s'hi agafa

Después de haber vivido en Barcelona y haber viajado a Madrid 107 veces, si comparo las dos ciudades objetivamente llego a una conclusión clara la cual es que quiero retirarme y mudarme a Andalucía. — Ibai (@IbaiLlanos) September 23, 2022



Málaga 100%, buen tiempo, playita, espetito, buena gente, el mejor acento de Andalucía y de España(dicho por Coscu) te pillas un adosado en Mijas o por ahí perdido tranquilito a 10 min de la playa y del centro y vives como un rey, pregúntale a @illojuan sino... — Jimene (@jimene22_) September 23, 2022

Un dels últims tuits de l'streamerha tingut molta repercussió. I és que el missatge que ha transmès la celebritat basca a la plataforma ha generat molts. Després d'anys vivint a Catalunya -actualment a Sant Cugat del Vallès-, Ibai ha dit, textualment, que ha arribat a una conclusió, que ha descrit com a "clara".La publicació acumula gairebé 5.000 retuits i, i els comentaris són de tota mena. Una de les persones més destacades que s'ha fet ressò de l'"anunci" que ha llençat Llanos és el president d'Andalusia,"Després d'haver viscut a Barcelona i haver viatjat a Madrid 107 vegades, si comparo les dues ciutats objectivament arribo a una conclusió clara la qual és que", ha compartit l'streamer. Ràpidament, el líder andalús ha respost i l'ha convidat a anar fent camí. "Andalusia està de moda", ha conclòs Bonilla, testimoni directe de com Ibai ha expressat la sevaEl president autonòmic, però, ha continuat així la seva reacció al tuit: "Som una terra meravellosa per viure, treballar i gaudir.", ha conclòs, tot assegurant que "cada cop són més les persones que miren cap al sud" de l'Estat.En el fons, però,. Alguns usuaris de Twitter han interpretat que l'streamer l'únic que ha fet és "exagerar" el seu "amor" per Andalusia. A altres els han saltat les alarmes quan ha parlat primer de retirada i després de trasllat. "A cas pensa deixar de treballar?", s'han preguntat. La simple decisió de posar una cosa davant de l'altra els ha fet sospitar.En canvi, hi ha hagut altres internautes queInclús li han proposat ciutats: Cadis, Màlaga i Sevilla han estat les més repetides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor