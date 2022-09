Detenen a Barcelona un home bosnià acusat de cometre crims de guerra

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona unreclamat per la seva presumpta participació enrelatius a tortures en ladels anys 90. L'arrestat ha estat posat a disposició judicial aquest divendres i el Jutjat Central d'Instrucció número cinc de l'Audiència Nacional ha decretat el seu ingrés a presó, tal com ha informat el cos policial en un comunicat emès aquest dissabte.L'acusat tenia unaemesa el febrer per les autoritats de Bòsnia i Hercegovina i ha estat localitzat a la capital catalana utilitzant una identitat falsa.Concretament, se'l relaciona amb presumptes delictes dequan exercia les seves funcions de guàrdia i custòdia en un camp de concentració durant el conflicte de l'antiga Iugoslàvia. L'operació realitzada per la Comissaria General ha comptat amb la col·laboració de laLes autoritats espanyoles han estimat que l'home feia més d'un any que residia a l'Estat.

