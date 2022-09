La previsió de pluges altera la diada castellera de la Mercè a Tarragona, que serà d'una sola ronda

El comunicat que l'Ajuntament de Tarragona ha fet públic aquest dissabte a quarts de dotze del migdia ha estat un. I és que els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han consensuatper la previsió de pluges per aquesta tarda. D'aquesta manera, les quatre colles han optat per prioritzar els pilars caminant, tret característic de la diada a la capital de comarca i província.La mesura extraordinària contempla que aquesta única ronda sigui la d'i que s'avanci l'hora d'arrencada, en comptes de les 13:00 de la tarda com estava previst, per mirar d'esquivar la inestabilitat. Posteriorment, tal com és tradició el dia 24 a Tarragona, les quatre colles provaran de fer baixar caminant un pilar des de les escales del pla de la Seu fins a la plaça de la Font. I és que si bé és cert que tant la Colla Jove com els Xiquets ja han aixecat castells en aquesta Santa Tecla, amb la diada del Primer Diumenge , no és el cas dels de Sant Pere i Sant Pau i del Serrallo, que no hi són convidats., quan s'havia de celebrar a la plaça de la Font la diada castellera amb les colles, que es van citar a l'hora acordada, però que a causa dels xàfecs -que van espatllar les primeres construccions- temien el pitjor. Centenars de persones es van mantenir a l'espera amb els seus paraigües, en unes festes marcades pel retorn a la normalitat. Justament fa un any, la diada es desenvolupava encara amb restriccions per la Covid-19 La gent no volia abandonar la plaça i tenia la mirada fixada en l'Ajuntament, on havien buscat refugi els castellers. Les notícies arribaven amb compta-gotes i, finalment, les colles: les celebracions quedaven suspeses. Avui, la decisió s'ha fet ferma, però amb la bona nova que, almenys, els tarragonins i tarragonines gaudiran d'una última ronda. Amb el permís de la tempesta.

