​TikTok incorpora el botó de «no m'agrada» en els comentaris

TikTok ha incorporat a la plataforma un botó de No m'agrada en els comentaris. L'opció està disponible a escala global amb l'de relegar les reaccions dels usuaris que la resta d'internautes a la xarxa social considerinAixí doncs, la nova funcionalitat serveix com una eina més de moderació que ajudarà la plataforma a descobrir potencials continguts que siguin spam, bromes fora de lloc o bé discursos d'odi.A partir d'ara, els usuaris podran indicar que un comentari els sembla inapropiat o irrellevant prement el botó amb el polze cap avall. També tindran l'opció de. En qualsevol cas,per evitar possibles casos d'assetjament o bé atacs dirigits organitzats per grups d'usuaris.La incorporació del botó a TikTok, a banda del propòsit esmentat, també busca llençar un, per tal que els creadors de contingut sàpiguen que existeixen controls en la plataforma que permeten filtrar, bloquejar i eliminar comentaris inapropiats, han apuntat els experts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor