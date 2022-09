Respectarà la pluja el segon dia de concerts de la Mercè?

Aquest divendres, bona part de Catalunya ha viscut de primera mà elsEl Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha destacat els més de 60 litres que han descarregat al municipi tarragoní de Constantí. ILa part positiva és que, com l'ha qualificat el Meteocat,. Així i tot, el cel continuarà molt ennuvolat o cobert arreu del país durant el dia. Sí que és cert que els núvols es trencaran en certs moments del matí -que serà relativament tranquil arreu-, però a partir de migdia el temps no donarà més treva i en creixeran de nous. I seran, menys intenses, però, que les de divendres.Les restes d'inestabilitat es notaran, sobretot en els sectors del litoral i, cap a l'interior, s'imposarà la boira., que són les que tindran més estones de sol. La temperatura mínima no variarà o, si de cas, serà puntualment més baixa que divendres. A més a més, serà un dia de forta maror i de tramuntana marcada.A causa dels ruixats, el Meteocat té activats tres. Un, per intensitat de precipitació, especialment cap al litoral central, nord de la costa daurada i prelitoral de Barcelona i Girona, i fins i tot també a l'Alt i Baix Empordà, on puntualment pot descarregar tempesta o experimentar-se fenòmens de temps violent. És per això que Servei Meteorològic de Catalunya ha demanat molta precaució a la ciutadania.El segon avís està relacionat amb, que serà especialment important al litoral central, on es poden acumular 100 litres en 24 hores. Són, per tant, hores d'inestabilitat, en les quals també han d'anar amb cura els territoris del Prepirineu i del Pirineu. Pel que fa al tercer avís, aquest torna a ser d'intensitat de precipitació mitjana, però en aquest cas només afecta tres comarques:Amb aquesta previsió, els experts i expertes han recomanati consultar la informació meteorològica minut a minut.

