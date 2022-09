Junqueras anima Junts a continuar en el Govern però es mostra disposat a assumir «totes les responsabilitats»

Les tres condicions de Junts

"És millor que no abandonin el Govern. Al contrari, amb la feinada que tenim com a país,". Amb aquestes paraules, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat en una entrevista a l'ACN que ERC i Junts facin perdurar la coalició a la Generalitat i s'ha mostrat "convençut" que així serà. El també exconseller d'Economia i Hisenda ha constatat que la formació de Borràs i Jordi Turull sempre ha acabat optant per continuar a l'executiu i ha argumentat que. Tanmateix, Junqueras ha assegurat que ERC està "disposada" a assumir "totes les responsabilitats", fins i tot si ha de governar en solitari.En aquesta línia, el líder republicàdel Govern i que, alhora, el conseller d'Economia, Jaume Giró, vulgui pactar els pressupostos per al 2023 amb el PSC. En aquest sentit, Junqueras ha tancat files amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, iEl president d'ERC s'ha preguntat: "Com és possible que un partit que es planteja abandonar el Govern perquè considera que no som prou explícits en el camí cap a l'amnistia i l'autodeterminació i, en canvi, els seus consellers creuen que els pressupostos s'han de votar amb aquells que estan en contra de l'amnistia i l'autodeterminació, i consideren que han de regalar la presidència de la Diputació de Barcelona al partit que hi està en contra?". Junqueras ha reblat: "És unai els animem a superar-les".Per al president d'ERC, la posició de Giró envers els pressupostos té unai, segons ell, arribar a un acord amb els socialistes ésEl líder republicà ha cregut que fer-ho, allunyaria l'executiu català dels seus objectius sobre l'amnistia i l'autodeterminació: "ERC no ho comparteix".Junts ha posat tres condicions perquè ERC "redreci" l'agenda independentista del Govern i compleixi, han dit, amb el pacte de legislatura. La primera, reprendre l'. La segona,coordinar l'. I la tercera, que la taula de diàleg abordi l'D'una banda, el president d'ERC ha opinat que l'àmbit en el qual s'ha de dibuixar "qualsevol estratègia" és, sobretot, al voltant del, eli el seu, Pere Aragonès. Així mateix, ha insistit que el "primer pas" perquè hi hagi un "consens estratègic" és que algú plantegi una estratègia "diferent" a la republicana. Junqueras ha defensat que, ara mateix, l'única proposta que hi ha damunt la taula és la del seu partit.En segon lloc, Junqueras ha destacat que Junts "s'ha trencat" dins del Congrés i que ara només té quatre diputats, pels 13 que hi té ERC. Al Senat, Junts té cinc senadors pels 14 dels republicans. En aquest sentit, al líder d'Esquerra li "sembla"Hi ha plantejaments que estan una mica fora de lloc", ha afegit. En aquesta mateixa línia, l'exvicepresident de la Generalitat ha considerat "evident" que, si hi ha d'haver un "front unitari", aquest s'ha de construir al voltant de la força majoritària i no "en contra". A més a més, ha opinat que s'ha de generar "al voltant" del president de Catalunya, i tampoc "en contra".Finalment, sobre els objectius de la taula de diàleg, Junqueras ha trobat "del tot sobrera" la condició de Junts perquè, a parer seu, ja es compleix "sobradament". El cap de files republicà ha constatat que la taula és per parlar de l'amnistia i l'autodeterminació, tal com reclama Junts i consta a l'acord de Govern:, ha argumentat.

