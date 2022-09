La pluja amenaça: quin temps farà pels concerts de la Mercè?

#ProteccioCivil manté l'Alerta #INUNCAT a l'espera que les pluges torrencials es puguin reactivar durant la nit



Els importants ruixats que han descarregat des de la tarda de divendres sobre el litoral sud i central de Catalunya poden haver estat el preludi d'un cap de setmana de lamarcat per l'. De fet,manté l'a l'espera que les pluges torrencials es puguin reactivar. Les precipitacions estaran presents durant tot el dissabte ai a tota la costa, amb l'excepció de les Terres de l'Ebre. Diumenge, però, el cel s'aclarirà i no està previst que hagi de descarregar més.Sigui com sigui, aquest no serà el millor cap de setmana de la Mercè de la història. El litoral i prelitoral de les comarques barcelonines serà la zona més afectada pels temporals. Així, s'espera que la festa major de la capital d'enguany quedi passada per aigua. Les comarques amb el perill més elevat de xàfecs el matí de dissabte són elTambé plorà, tot i que amb menys intensitat, a les comarques de l', el, el, el, el, el, el, l', el, l', eli el. A la tarda, les precipitacions es limitaran al, per acabar desapareixent al final del dia.Així doncs, s'esperen afectacions i incidències meteorològiques als concerts de la Mercè de tot el dia de dissabte, però no de diumenge. Tot i això, els ruixats seran intermitents com més avanci el primer dia del cap de setmana i podran donar treva al final del dia. Sigui com sigui, es recomana portara les festes.

