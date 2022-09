Crítiques a la selecció espanyola de futbol: de Madrid a Saragossa en avió privat

✈️ ¡¡LISTOS PARA VOLAR!!



💺 La expedición de la @SEFutbol, acomodada en el avión de @Iberia, despegará dentro de unos instantes destino Zaragoza.



😉 ¡¡Nos vemos en un ratito, afición!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/HJBBLdHHOH — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 23, 2022

Nou episodi d'irresponsabilitat mediambiental en el món del futbol. Las'ha desplaçat aquest divendres deen, quan el trajecte endura només una hora i quart. Les crítiques a les xarxes socials no s'han fet esperar quan l'equip de comunicació ha compartit orgullós les imatges de l'expedició.", han lamentat alguns usuaris. "", han apuntat altres, en referència a l'agilitat que permeten ambdós mitjans de transport. Sigui com sigui, les darreres setmanes s'està fent palès que el transport actual dels equips de futbol és insostenible.Fa poques setmanes, va sorgir una polèmica similar quan el davanter del PSG,, i l'entrenador parisenc,, van esclatar a riure quan un periodista els va preguntar si consideraven l'opció de deixar d'emprar l'avió privat sempre que fos possible. "", va ironitzar el tècnic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor