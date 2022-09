Itàlia vota amb l'única incògnita de l'abast del triomf del bloc de dretes

Giuseppe Conte, un populista forçat

Enrico Letta, un racionalista enmig de l'huracà

Silvio Berlusconi, el passat que no se'n va

Matteo Salvini, l'obsessió xenòfoba

Giorgia Meloni, hereva del feixisme

Més deestan convocats a les urnes aquest diumenge per elegir els 40 membres de la Cambra dels Diputats i 200 senadors que formaran el nou Parlament i del qual sortirà el nou govern. Si no hi ha una gran sorpresa, tots els sondejos apunten a una, liderat pel partit postfeixista, de, que ara per ara té tots els números per formar un govern. Un terç dels diputats s'elegeixen per sistema majoritari i això pot beneficiar una dreta que arriba al dia electoral amb avantatge clar.Si es confirma aquesta opció, es tractaria d'un fet històric. Per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial, unapot governar Itàlia. La caiguda de l'executiu de l'expresident del Banc Central Europeu (BCE)és el que ha provocat les eleccions anticipades. A l'electorat hi ha apatia i es preveu que l. Nombroses sigles competeixen aquest diumenge, però les cartes principals les tindran cinc formacions, quatre de les quals han format part del govern de Draghi, forçat a dimitir el juliol passat. Aquests són elsd'aquesta cursa.És el líder del, formació populista fundada pel còmicamb un discurs contra la casta ple de contradiccions ideològiques. L'M5S va guanyar les eleccions del 2018 i, amb Conte, va presidir el govern. Primer amb un altre partit populista, la Lliga. Després, amb el Partit Democràtic i finalment dins del govern d'unió nacional de Mario Draghi. Les discrepàncies sobre les mesures contra la crisi, la recança a donar suport a l'OTAN i el suport de Draghi a un projecte d'incineradora a Roma -més un descens a les enquestes de l'M5S...- van provocar la ruptura.Conte, professor de Dret Administratiu de procedència independent, té poc del tribú populista, però va aprendre aviat a enarborar banderes populars. Ha aconseguit el control del partit -que ha patit escissions diverses- i ha fet de la seva, establerta en plena pandèmia, un senyal d'identitat de l'M5S. El moviment pot passar de primera força a la marginació. Però alhora, el seu repunt dels darrers dies, amb la previsió d'un-Conte és de la Puglia-, és l'únic que podria parar els peus a la dreta., aquest politòleg de la Universitat de Pisa és com un contrapunt de tot el que representa el bloc de dretes i el M5S. Racionalista, moderat, seria la carta preferida per Brussel·les. Va forjar la seva carrera en els rengles de la vella Democràcia Cristiana. Itàlia és un país molt creatiu, també políticament, i ha generat tota mena d'experiments, entre ells una anomenada(en la pràctica, el sector més social del catolicisme). Quan els històrics partits com el PCI i la DC van desaparèixer, molts quadres excomunistes i exdemocristians van aplegar-s en el PD, formant un centre-esquerra homologat a la socialdemocràcia europea.i ho sap.L'empresari de, de 85 anys, va anunciar una època nova quan va arribar al poder per primera vegada a finals dels anys noranta. El que no se sabia és que seria pitjor. Una altra paradoxa italiana: la fi dels partits de la Primera República per la suma d'escàndols de corrupció va fer emergir una nova classe dirigent, demagògica i populista. Als Craxi i Andreotti els va succeir un Berlusconi que va encarnar l'aiguabarreig entre política i negocis, i un estil prepotent i desvergonyit que va fer escola. Ara les enquestes li donen un resultat inferior al 10%. Sobre el paper, representa els colors del. Però res a veure. Les seves darreres declaracions justificantho corroboren i el PPE ja se n'ha desmarcat.Líder de la Lliga,és soci clau del bloc de dretes. Periodista de formació, va dur el seu partit cap a posicions cada vegada més reaccionàries i xenòfobes, fent de lala seva principal causa. Com a ministre de l'Interior, va simbolitzar l'Europa que donava l'esquena als refugiats, ordenant el bloqueig dels ports als qui fugen de la misèria, mesura que ara promet recuperar. Salvini ha estat el rostre de l'extrema dreta italiana fins a l'emergència de Giorgia Meloni. A diferència d'ella, però, el cap de lano prové del feixisme històric.D'aconseguir el seu propòsit, esdevenir primera ministra,(45 anys, estudis de periodisme), la líder defarà història, convertint-se en la primera dirigent forjada en el feixisme que arriba al poder a Itàlia. Va militar en el, considerat continuador del Partit Nacional Feixista. A Meloni la beneficia el fet que el seu partit no ha estat mai al govern. Ella va ser, però d'això fa molts anys. Itàlia ha assajat totes les fórmules possibles: coalicions de concentració, aliança populista de Lliga i M5S, governs de centre-esquerra i centre-dreta... Ara és a punt d'encetar un experiment nou. Si les urnes no ho impedeixen.

