Encallat un cotxe per les inundacions a Tarragona

L'aiguat que ha caigut aquest divendres, dia de, aha estat totalment inesperat. Mentre la ciutat comptava les hores per participar dels actes tradicionals, entre ells la professó del Braç, la pluja ha fet acte de presència i no s'ha aturat. D'aquesta manera, les zones méscom el, eli altres indrets del terme municipal han patit alguns estralls.És el cas d'un home que s'ha vist sorprès per l'acumulació d'aigua, que ha explicat que ha arribat "de sobte". Al pont d'accés al Serrallo paral·lel al. L'absència de tanques en el moment en què estava circulant i que no detectés una gran concentració d'aigua ha fet que continués la seva marxa. Quan ja s'ha trobat encallat, l'homeamb els seus efectes personals.Segons ha explicat a. De fet, el vehicle estava tan envoltat d'aigua que ha començat a nedar pel llac que s'ha format.Elha sorprès no només els veïns sinó també els escassos visitants i consumidors dels restaurants, alguns dels quals no podien sortir de les terrasses cobertes, però tampoc els cotxes podien marxar del barri, en estar els dos ponts inundats.

