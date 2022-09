«Una catàstrofe climàtica impossible de predir en aquells temps»

"Sentit comú"

La nit del 25 de setembre de 1962 es van enregistrar fins aa gran part de la, des de Matadepera passant per Terrassa, Viladecavalls, Sant Quirze, Rubí i Sant Cugat, en un espai d'unes tres hores. El meteoròleg local Luismi Pérez explica que hi ha una dada il·lustrativa: Martorelles, al Vallès Oriental, a la conca del Besòs, va haver-hi registres de sis litres per minut durant 10 minuts, el màxim amb 250 mil·límetres recollits.Els 200 litres per metre quadrat de Rubí van ser. Aquesta situació, detalla Pérez, va desencadenar el que s'anomena, que en aquesta època de l'any solen tenir molt potencial i, a més, hi havia entrada de vent molt humit de xaloc, i el que s'anomena "una convergència de vents" sobre els vallesos va fer que. "És curiós, però tot i que la gent creu el contrari, perquè plogui molt no cal cap gran huracà, ni gran borrasca ni gran gota freda [ara anomenada DANA]", apunta el meteoròleg de Rubí.En aquest sentit, Pérez explica que aquests fenòmens, des del punt de vista estrictament meteorològic,. És per això que és previsible que, en un període de retorn que en el cas de les inundacions del Vallès és de 50 a 100 anys. "Semblen molts, però ens indica que pot passar: ruixats semblantsi el 2020 a Cerdanyola i Ripollet ", molt més locals que els de 1962. "I, per sort,, que és el que va portar la tragèdia a Rubí"."Aquell esdevenimenten aquells temps,per advertir possibles inundacions", afirma Pérez. El que sempre s'escaparà de les previsions ési quin poble o barri serà el més afectat, el grau d'incertesa del pronòstic. En qualsevol cas, el meteoròleg considera que és "imprescindible"i fer cas als diferents plans d'alerta i emergència del CECAT.El meteoròleg recalcat que "sobretot, cal tenir: la majoria de morts en fenomens meteorològics oque no fan cas de les prohibicions o es fan fotos en indrets que són arrossegats pel mar, l'aigua o el vent".

