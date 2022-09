Detenen un home que hauria matat una dona a Empuriabrava

Una operació conjunta delsi laha permès detenir un home relacionat amb la mort d'una dona aquesta tarda a, a l'Alt Empordà. Es desconeixen encara els detalls del cas però, si es tractés d'un cas de violència masclista, tancaria una setmana fatídica a Catalunya en aquest aspecte.Ladels Mossos d'Esquadra van arrestar la nit d'aquest dimecres un home per, presumptament, haver matat la seva parella a Campdevànol , al Ripollès. Es tracta d'una jove de 21 anys, que va ser trobada per la policia catalana en un pis del poble. El crim va succeir l'endemà de la festa major del poble.Més enllà de la violència masclista, aquesta setmana també ha estat tràgica pel que fa als homicidis en general. Dilluns, es va produir un homicidi a Sant Adrià del Besòs , en què va morir un home per un tret al cap. Dimecres, els Mossos van detenir una cuidadora per, presumptament, haver assassinat a cops a l'àvia de 85 anys que cuidava, a

