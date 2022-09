Increpen Puigdemont a Viena: «M'ha colpejat l'espatlla cridant 'a la presó!'»

Suposo que això molesta determinats personatges. Als qui no volien que la universitat m'acollís, per exemple. I a l'individu que a l'aeroport m'ha colpejat l'espatlla cridant "¡a la cárcel!" i se n'ha anat corrents sense tenir la valentia de donar la cara. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2022

El viatge a Àustria ha estat profitós, amb molt bona acollida. Ha estat un honor visitar les tombes dels emperadors i llegir aquesta inscripció en la de Joseph I, i també les tombes d'alguns dels milers de catalans que van anar a Viena a l'exili, després del 1714. pic.twitter.com/9VpEKMvlIG — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2022

ha denunciat en un tuit que un individu l'ha increpat a l'aeroport de Viena: ", ha explicat a Twitter. L'expresident de la Generalitat ha afegit que aquesta persona "se n'ha anat corrents sense tenir la valentia de donar la cara".Puigdemont ha viatjat aper participar en una conferència sota el nom La disputa per la independència i la sobirania a Europa: El cas de Catalunya' a la Universitat Centreeuropea, on va aprofitar percom un "instrument per solucionar les diferències".En un balanç de l'estada a Àustria, Puigdemont ha assegurat que "el viatge ha estat profitós, amb molt bona acollida". Precisament per això, creu que "", com ara "als qui no volien que la universitat m'acollís". Amb tot, ha destacat que "visitar les tombes dels emperadors i llegir aquesta inscripció en la de Joseph I, i també les tombes d'alguns dels milers de catalans que van anar a Viena a l'exili, després del 1714".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor