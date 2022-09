La locomotora "Cuco"

La locomotora de vapor més antiga de Catalunya, que ha estat restaurada pel, ha estat presentada en un acte oficial a la Ribera d'Ebre, on ha assistit la directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya,Es tracta de la locomotora, que formava part d’una sèrie construïda a Bèlgica el 1885 i va prestar servei al dipòsit delde Barcelona entre els anys 1949 i 1968. Amb la restauració funcional, la "" es converteix en la locomotora de vapor més antiga en funcionament a Catalunya.A l’acte hi han assistit els representants dels ajuntaments, consells comarcals, la, lai altres institucions implicades en el funcionament del museu i, en particular, les que han contribuït a finançar el procés de restauració. S'han presentat dos documents, que són la guia del procés de creixement i consolidació que està seguint el museu i que requeriran diverses inversions importants tant per ampliar el recinte del museu com per impulsar altres projectes insígnia, com el tren històric turístic que ha d’unir la costa amb l’interior.Laforma part d’una sèrie de 10 locomotores construïdes el 1885 per la firma belga. Varen prestar servei als dipòsits d’Alacant, Sevilla, Madrid Atocha, Albacete i Girona fins a la creació de. Més de la meitat de locomotores de la sèrie van ser desballestades entre 1966 i 1969, a excepció de la MZA 606 i les altres unitats que es preserven a Madrid, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.En concret, va prestar servei des de l’any 1949 al dipòsit de Barcelona Poble Nou fins al 1968 i fou venuda a l’empresa farmacèutica, que la va exposar com a monument a les seves oficines fins que, l’any 2005, fou adquirida pel. D'allà, va ser traslladada ali la Geltrú, on va estar exposada fins al 2019. El mes de març de 2019, la locomotora va ser cedida al Museu del Ferrocarril de Mora la Nova, per a la seva restauració i ús museístic.