Directors de centres s'enfronten a Educació per la reforma dels horaris de plantilles del gener

esdavant elsque patiran els centres a partir del gener, després de l' acord que sindicats i Departament d'Educació van signar quatre dies abans de començar el curs . Tot i mostrar-seamb el pacte entre els sindicats i la conselleria, equips directius de Barcelona asseguren que "", quan han d'incorporar-se milers de docents a les aules. "Nosaltres no culpem les direccions que no vulguin fer la seva feina: ho veiem lògic, legítim i creiem que és respectable", clama Xavier Massó, secretari general i portaveu del, un dels que van formalitzar l'acord amb Educació a principis de setembre. Representants sindicals donen suport a l'ultimàtum formulat per directors de centres.Des del sindicat majoritari a secundària apunten que, si cal iniciar alguna"seràqui s'ha, no contra les direccions", fent referència al compromís adquirit per Educació d'ampliar les plantilles i reduir les hores lectives dels docents. Amb l'acord, elsles dues jornades deprevistes per aquest setembre i el Departament es comprometia aunaa tots els docents del sector públic a partir del gener del 2023 -els mestres faran 23 hores de classe i els professors d'ESO 18. Això, però, comporta la-1.300 a primària i 2.300 a secundària-, un fet quelesdels centres perquè s'hauran dedels docents.Reunides dijous amb representants del Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament,dels instituts de Barcelona van fer notar que tot i valorar positivament que hi hagi més recursos, també van expressar el "" per haver deels horaris dels professionals amb el curs ja encetat. Creuen, segons van expressar, que "afectarà greument lade les escoles i els instituts". Després d'aquesta trobada, representants dels docents de secundària, en nom de "les direccions de centres educatius", van redactar unal qual ha tingut accés Catalunya Ràdio en què demanen a la conselleriaper aquest curs.Representants d'equips directius que han promogut el document, amb el lema "", expliquen que organitzar els horaris dels docents és una complexitat que han d'afrontar cada any i no tenen clar poder-los refer per al pròxim gener. Així, més enllà de veure els canvis com una sobrecàrrega, consideren que aplicar aquesta mesura a meitat de curs suposarà que, ja que s'hauran de redistribuir matèries i hores de tutoria. "Aquestes millores no poden ser en detriment dels canvis en els horaris i referents dels estudiants", diuen al manifest. Argumenten que els horaris elaborats durant l'estiu estan pensats per donar respostes "a les necessitats pedagògiques" i exposen que no és bona idea modificar-los només tres mesos després.Les direccions, algunes de les quals hanamb lasi no es canvien les directrius, proposen unde manera que pugui entrar en funcionament alHo fan sense renunciar a l'acord signat a principis de setembre amb Educació, ja que consideren que d'aquesta manera "no tindria repercussió negativa en el procés d'aprenentatge" dels alumnes. Una proposta que ja van explicar aquest dijous durant la reunió -en què se'ls va comunicar que la setmana vinent seran informats de la modificació que tindran les plantilles de cada centre- i que també han deixat escrita al comunicat emès aquest divendres i que no va firmat per ningú.Tot i que el comunicat fa referència a directors de centres d'educació públics de Barcelona, diferentsde, públiques i de Barcelona, remarquen quede cap posicionament comú amb les direccions de secundària, ni tampoc han rebut el text que confronta obertament els plans del departament. Preguntades per, apunten que la seva configuració d'ajustament al nou horari, al gener, també serà un maldecap, però que no té res a veure amb les dificultats que hauran d'afrontar els centres d'ESO i batxillerat. "Nosaltres hi hauríem de dedicar unes 100 hores", quantifica un dels directors consultats, que apunta que encara no sap d'on trauran el temps. Alhora, dona per fet que acabaran aplicant el canvi quan ho estableixi Educació., coincideixen les fonts, el tenen a. També ho confirma Massó, que assegura que serà una tasca "complexa" als centres de secundària, ja que són professorsper a cadascuna de les assignatures. Una de les solucions que plantegen des del sindicat ASPEPC-SPS ésdels professors i compensar-ho amb un, tal com s'ha fet amb els especialistes d'informàtica. "Aquest no és el millor mètode, però no hauríem insistit a canviar-ho si només era per acabar el curs", explica el portaveu sindical, alhora que lamenta que els directors veuen que igualment els pot generar "molta feina i problemes" i no ho acaben de veure clar. Així, des del sindicat queden pendents de la reunió de la mesa sectorial que Departament i sindicats tenen pactada per dimarts vinent per poder-se posicionar públicament.

