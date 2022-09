L'home que vol convertir-se en un àlien es treu les orelles

Ho ha tornat a fer. L'home que té l'objectiu de transformar-se ens'ha sotmès a una nova intervenció per aproximar-se al seu objectiu. En aquesta ocasió, l'operació ha consistit en l'eliminació completa de les seves orelles.-així es fa dir a Instagram- es va tallar les orelles ja fa quatre anys, però havia mantingut una part del cartílag. Amb la nova modificació,"per a un resultat molt més estètic", afirma.L'individu, que acumula, on va narrant el seu procés, porta un 45% de la "transformació" que pretén completar. L'últim retoc que s'havia fet havia estat per gravar-se la paraula, mitjançant l'extracció de pell. Les lletres són del color vermell de la seva carn.

