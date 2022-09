El truc definitiu per deixar de beure alcohol, segons els experts

Arriba el cap de setmana i, amb ell, la Mercè 2022. Amb el permís de la pluja , seran uns dies de festa i gaudi. I, amb ells, com mana la-tant present en l'oci i la vida social de casa nostra- hi haurà molta beguda.està molt present en el nostre dia a dia, i tot i que fa anys que sentim que és dolent, deixar-lo, o simplement evitar-lo, no és fàcil. Però hi haEl mètode en qüestió el signa un, que arran d'un estudi que han elaborat sobre com són d'efectives les campanyes de conscienciació contra l'alcohol, han descobert un efectiu truc que en redueix el consum.La recerca , publicada a la revista Addictive Behaviors, ha pres de mostra 8.000 adults, als quals s'ha dividit enEn el primer grup, els traslladaven missatges negatius sobre el consum d'alcohol i els seus efectes. En el segon, els recomanaven que prenguessin nota del que bevien i, en el tercer, combinaven ambdós missatges. Va ser així com van descobrir qued'alcohol i això els duia a moderar-ne la ingesta.L'alcohol és una substància nociva pel nostre organisme i. Així i tot, si ens veiem incapaços de reduir-ne el consum per complet, una manera eficaç d'aconseguir beure menys seriaper tal de prendre'n consciència.

