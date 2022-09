Lleida declararà il·legals les sentències polítiques del franquisme

La ciutat defarà aquest diumenge el pas més important en qüestió de reparació històrica a víctimes del franquisme. Laacollirà l’acte de desgreugeper a 66 famílies de poblacions lleidatanes, que rebran un document que expedeix el Departament de Justícia de mans de la consellerai de l'alcalde de Lleida,En aquest títols es farà constar lade ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques apel règim franquista. Els documents també declaren com a il·legals els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació, que van actuar entre el 1938 i el 1978.Aquest és el primer acte de reparació que es fa a Lleida per contribuir ai el passat. La regidoraha remarcat que el conjunt d'accions que prepara la Paeria tenen com a objectiu la recuperació de laa Lleida, la seva difusió i la sensibilització ciutadana sobre fets històrics a la ciutat.L’acte s’emmarca en el projecte d’activitats deque l'Ajuntament de Lleida ha programat fins a finals d'any. S’hi inclouen quatre debats de memòria sobre la lluita contra els maquis, les fosses de la, la policia secreta franquista i la violència política durant laespanyola; dos itineraris sobre la maçònica de Lleida i els vestigis de la Guerra Civil a l'aeròdrom d'Alfés, i un acte en record al poeta

