Eloi Badia, interrogat per cedir un local a una entitat juvenil problemàtica: «És habitual»

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona,, ha comparegut aquest divendres davant elper la causa sobre una polèmica cessió d'un local del barri dede Barcelona a una entitat juvenil "problemàtica". Se l'acusa dels delictes de prevaricació i malversació arran d'una querella presentada per una comunitat de propietaris.", s'ha defensat Badia. El problema, segons els denunciants, és que el casal que s'hi ha disposat provoca "" pels veïns i que laha tingut una actitud passiva quan se'ls ha requerit. "", ha afirmat l'acusació. En alguna ocasió, es van presentar actes d'inspecció al districte de Gràcia, que depèn de Badia, però no van rebre resposta.El novembre de 2021, un veí va comunicar "les greus pertorbacions" alde l'Ajuntament, que va determinar quei que el veïnat continuava patint molèsties. També va recomanar al districte que fes un seguiment del cas i que oferís atenció de manera prioritària als denunciants. Segons la querella, el consistori va fer oïdes sordes.L'Ajuntament va subscriure ella cessió de l'ús del local a una entitat de joves per desenvolupar-hi el projecte "", ja que es tractava d'una iniciativa "d'interès social i sense ànim de lucre". A continuació, el consistori va reformar i adaptar l'espai perquè s'hi pogués fer un correcte ús social.Els veïns consideren, però, que la cessió es va fer "". Al seu torn, fonts municipals han defensat que la cessió és un model de ciutat que suma "més de 300 projectes molt diferents entre si", com la. És per aquest motiu, que el consistori ha demanat que s'arxivi la causa.

