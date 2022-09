El Barça inicia els tràmits per expulsar Bartomeu de soci

és soci deldes de l'any 1974, una condició que pot perdre aviat. El club li va obrir el mes de juny un expedient per retirar-li la condició de soci arran de la seva implicació en el. Així li va comunicar per carta lablaugrana, l'òrgan col·legiat per aplicar la seva expulsió com a soci.Bartomeu també va ser president de l'entitat entre 2014 i 2020, quan va dimitir per evitar una moció de censura en plena pandèmia del coronavirus. Poc després, el març de 2021, va ser detingut després d'un escorcoll delsa les oficines del Barça, emmarcat en la investigació del Barçagate. A banda de l'expresident, el cos policial va arrestar l'aleshores CEO del club,; i el responsable dels serveis jurídics,, així com a, mà dreta de Bartomeu durant la seva etapa al capdavant de l'entitat.Durant el seu mandat, podria haver concorregut en una "". Aquesta actuació és considerada "" pels mateixos Estatuts del club i pot comportar la prohibició d'entrar ali a les altres instal·lacions culers durant un període d'un o dos anys; a més de la retirada de la condició de soci.El cas Barçagate gira entorn eli eldels serveis demanats a l'empresa de monitoratge de les xarxes socials. Així, s'hauria trossejat el pagament d'un milió d'euros en factures de menys de 200.000 euros per no haver de ser aprovades per la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. El 17 de febrer del 2020, la SER va publicar en exclusiva els detalls del cas.A més dels serveis declarats, I3 Ventures gestionava desenes de comptes deno oficials des d'on s'atacaven figures de l'entorn culer. Entre elles, els futbolistes, exjugadors comi figures empresarials comi els candidats a la presidència del club,. La tasca anava, fins i tot, més enllà de la vessant esportiva i aquests comptes també atacaven entitats com l'i el moviment de

