Suspenen la diada castellera de Santa Tecla pel mal temps

Aquest divendres al migdia s'havia de celebrar a lalaamb les quatre colles locals. Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo s'han trobat, però, que a l'hora fixada -la una- les gotes podien espatllar les primeres construccions. El protocol seguit ha prorrogat en dues ocasions una decisió que ha acabat sent inevitable: a causa del, la diada se suspenia.Tot i l'espera,en unes festes marcades pel retorn a la normalitat. Justament fa un any, la diada es desenvolupava encara amb restriccions per la Covid-19 . Per aquest motiu, molts tarragonins no volien abandonar la plaça i tenien la mirada fixada en l'Ajuntament, on s'han refugiat els castellers.Entre la una i les dues, anaven arribant notícies amb compta-gotes. El protocol fixava que no hi podia haver més d'una hora de retard i tot i que la pluja minvava les juntes de les quatre colles han acabat consensuant-ne la suspensió. Una suspensió, però, que va acompanyada d'una: afegir una, d'aquest dissabte 24 de setembre, i avançar-la a les 12 del migdia, en comptes de la 1 tal com estava previst. Posteriorment, tal com és tradició el dia 24 a Tarragona, les quatre colles provaran de fer baixar caminant un pilar des de les escales del pla de la Seu fins a la plaça de la Font.I és que si bé és cert que tant la Jove com els Xiquets ja han aixecat castells en aquesta Santa Tecla, amb la diada del Primer Diumenge , no és el cas dels de Sant Pere i Sant Pau i del Serrallo, que no hi són convidats. Les pluges posteriors a la decisió han acabat de confirmar que la suspensió tard o d'hora hauria estat inevitable.

