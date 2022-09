Rosalía estrena tatuatge per celebrar les nou nominacions als Latin Grammy

Imatges del nou tatuatge de Rosalía. Foto: @rosaliaofcial

ja té, que sabem, cinc. No en té tants com la seva parella, el cantant Rauw Alejandro, a qui ella mateixa anomena "el rei dels tattoos", però cinc ja són "golejada", que dirien al futbol. El darrer l'ha estrenat tot just uns dies després que s'anunciessin les candidatures alsd'enguany, en els quals la cantant de Sant Esteve Sesrovires opta a guanyar nou candidatures.Feia cinc mesos que Rosalía no passava pel tatuador. L'última vegada es va impregnar les mans de tinta . Aquesta vegada, ha estat l'esquena. Ella, personalment, no ha donat la notícia, però un dels seus grups de fans s'ha afanyat a informar al respecte.La frase en qüestió que s'ha tatuat la catalana és aquesta: "Que ningú plori el dia que em mori, és més bonic cantar encara que es canti amb pena". Això sí,

