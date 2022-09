Explotació i tràfic sexual, una matèria pendent

L'explotació sexual de gènere, en dades

Reformes legals per erradicar la violència sexual

Segons les darreres xifres oficials,es troben en situació de prostitució al territori espanyol, de les qual. "Estic a favor de penalitzar a tots els homes que paguen per sexe, però també cal desplegar mesures de prevenció i sensibilització", va declarar la ministraen una entrevista a El Correo. Amb motiu del Dia internacional contra l'Explotació Sexual i al Tràfic de Persones, la Fiscalia ha demanat unai abús de gènere.Abans d'aprofundir en la petició, cal entendre què és l'. Nacions Unides ho defineix com a "qualsevolcomès en una situació de vulnerabilitat, de relació de força desigual o de confiança amb propòsits sexuals". Sovint, l'explotació sexual condueix a altres delictes de gènere com el, que es troba en una espècie de buit legal en el qual no està regulada, però tampoc penada.Més enllà del debat entre-és a dir, persones que aposten per il·legalitzar la prostitució- i les, que en defensen la legalització -un exemple és el sindicat Otras-, en el fet que coincideixen és en elque el treball sexual provoca en les dones.D'acord amb el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), un terç d'homes del territori espanyol, fet que representa unde la població, reconeix haverper mantenir relacions sexuals. Aquesta xifra, de 2008,i el 2015 se situava en el 20%. En aquest sentit, tot i que el govern estatal indica que 45.000 dones es troben en una situació d'explotació sexual, el sociòlegva indicar a RTVE que és una dada poc rigorosa i que la xifra més realista oscil·laria entre lesLa investigació La prostitució en la Comunitat Valenciana (una perspectiva sociològica) assenyala que un dels punts amb més prostitució del territori espanyol és, que correspon als barris de Sant Antoni i la Nova Esquerra de l'Eixample i que aglutina diversoson hi ha treballadores sexuals. Una tendència que també s'observa a la resta de ciutats i que explica per què van detenir-seentre 2017 i 2020, tal com indica el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).Donat el context, lade l'estat urgeix l'aprovació d'una llei integral contra el tràfic de persones. La darrera memòria, feta el 2021, ja n'exposava la necessitat. Segons el document, "és imprescindible per posar al centre les persones i consolidar l'enfocament de l'assistència i la protecció de les víctimes". Així mateix, puntualitza que cal abordar de formaaquesta violència. D'altra banda, aquesta regulació desperta diferències entre eli el de: mentre que el primer aposta per una normativa només destinada a l'explotació sexual, el segon opta per una llei que inclogui la resta de l'activitat delictiva vinculada amb ella.Finalment, una de les darreres mesures legals aprovades pel govern,, intenta donara les víctimes d'explotació sexual i prostitució que té la intenció de "reparar les vides i la història de les dones a la vegada que garantim l'accés a habitatge, educació, sanitat, formació i treball". Unes mesures que intenten combatre la problemàtica social, però que han instaurat uns mecanismes de seguiment i sensibilització per comprovar quina és la seva efectivitat real.

