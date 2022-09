Alsina obvia la resolució del Parlament que acusa Israel d'«apartheid»: «No és la posició del Govern»

Fins ara havíem cregut que era l’Estat Espanyol qui menystenia el Parlament de Catalunya, però ara veiem que el @govern també ho fa. Cal defensar els drets dels pobles i denunciar l’Apartheid a tot arreu. Consellera @_VictoriaAlsina rectifiqui, respecti el Parlament. — Carles Riera (@carlesral) September 23, 2022

La consellera d'Acció Exterior,en els "territoris ocupats". En una entrevista al canal de televisió israelià I24news en el marc de la visita de la consellera al país, Alsinaamb Israel que, ha subratllat, han estat "molt bones fins ara".Preguntada sobre la resolució del Parlament sobre Palestina –aprovada amb els vots a favor d'ERC, PSC, CUP i comuns el passat mes de juny-, la titular d'Acció Exterior ha remarcat que. Cal recordar que Junts va votar en contra del text, que considera que la posició israeliana és "contrària al dret internacional".Alsina també ha explicat que quan es va aprovar la resolució es trobava al Senegal i que va trucar a l'ambaixadora d'Israel per traslladar-li que aquell no era el posicionament del Govern. Dies després, la consellera va acusar públicament els grups del Parlament que van aprovar la resolució de "banalitzar" el terme "apartheid".D'altra banda, la consellera també ha volgut remarcar que el país liderat per Isaac Herzog és unper tirar endavant polítiques a la regió., ha indicat la consellera.El president de la Generalitat,, ha estat un dels primers a reaccionar a les declaracions d'Alsina. En aquesta línia, ha defensat que el Govern es relacioni amb el país asiàtic i ha subratllat que la voluntat de l'executiu català és consolidarde cada país. D'aquesta manera, Aragonès els contactes d'Alsina amb Israel, on està de viatge oficial aquesta setmana.Després del president de l'executiu català, ha reaccionat la CUP, molt més crítica. El diputatha demanat a la titular d'Exterior unaper "no assumir" el text aprovat al Parlament. "El Govern no la vol assumir i ara la contradiu", ha expressat Riera en un missatge al seu compte de Twitter. El diputat també ha considerat que, amb les seves declaracions,La portaveu del grup parlamentari del PSC,, també s'ha pronunciat. En un to similar a la CUP, la socialista ha visten les declaracions de la consellera d'Exterior i ha defensat que a alguns "no els hi agrada la democràcia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor