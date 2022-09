La investigació d'excel·lència que millorarà la salut del futur

Projectes de tres anys

Els principals estudis liderats o participats per investigadors catalans

1. Com modulen les cèl·lules tumorals el microambient que les envolta perquè els sigui favorable?

Investigador principal: Elías Campo, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Projecte en consorci amb: Xose S. Puente, de la Fundación Universidad de Oviedo, i Holger Heyn, del Centre de Regulació Genòmica-CRG

Subvenció: 999.806,30 euros

Més informació



2. Cap a un nou tractament per a les encefalitis autoimmunes

Investigador principal: Josep Dalmau, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Projecte en consorci amb: Thais Armangué, Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu

Subvenció: 972.352,39 euros

Més informació



3. Un organoide de limfoma en un xip vascularitzat per avançar en el disseny d’immunoteràpies personalitzades

Investigador principal: Patricia Pérez-Galán, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Projecte en consorci amb: Kristina Haase, d’EMBL Barcelona

Subvenció: 499.871,26 euros

Més informació



4. Una nova aproximació per potenciar l’èxit de les immunoteràpies del càncer

Investigador principal: Fran Supek, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)

Projecte en consorci amb: Ana Janic, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Subvenció: 998.900,50 euros

Més informació



5. Vers una millor comprensió de les respostes davant d’infeccions del sistema immunitari

Investigador principal: Esteban Ballestar, de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Subvenció: 477.722,19 euros

Més informació



6. Vers una cura per a la Covid persistent

Investigador principal: Christian Brander, investigador ICREA a l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa

Projecte en consorci amb: Simon Heath, del CNAG-CRG, Centre de Regulació Genòmica; Lourdes Mateu, de la Fundació Lluita contra les Infeccions; i Joaquim Segalés, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA

Subvenció: 999.580 euros

Més informació



7. La microbiota intestinal influeix en la pèrdua de control de la ingesta en l’obesitat?

Investigador principal: Rafael Maldonado, de NeuroPhar-MELIS, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Projecte en consorci amb: Raül Andero Galí, investigador ICREA a l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i José-Manuel Fernández-Real, de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Universitat de Girona

Subvenció: 999.948,94 euros

Més informació



8. Quin és el paper de les cèl·lules senescents en la progressió del càncer de mama?

Investigador principal: Joaquín Arribas, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, IMIM-Hospital del Mar

Subvenció: 500.000 euros

Més informació



9. Noves aproximacions per regenerar el teixit cardíac després d’un infart

Investigador principal: Rui Benedito, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – CNIC

Projecte en consorci amb: Mariona Graupera, de la Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras; Holger Heyn, del Centre de Regulació Genòmica (CRG), i Rafael Kramann, de la University Hospital RWTH Aachen (Alemanya)

Subvenció: 999.948,04 euros

Més informació



10. Identificant nous biomarcadors per a la progressió de la insuficiència cardíaca

Investigador principal: José Javier Fuster, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - CNIC

Projecte en consorci amb: Nuria Lopez-Bigas, ICREA - Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona); Antoni Bayés Genís, de la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); Domingo Andrés Pascual Figal, de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia; i Manel Esteller Badosa, de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (Institut Josep Carreras)

Subvenció: 998.043,28 euros

Més informació

Investigador principal: Elías Campo, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)Projecte en consorci amb: Xose S. Puente, de la Fundación Universidad de Oviedo, i Holger Heyn, del Centre de Regulació Genòmica-CRGSubvenció: 999.806,30 eurosInvestigador principal: Josep Dalmau, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)Projecte en consorci amb: Thais Armangué, Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de DéuSubvenció: 972.352,39 eurosInvestigador principal: Patricia Pérez-Galán, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)Projecte en consorci amb: Kristina Haase, d’EMBL BarcelonaSubvenció: 499.871,26 eurosInvestigador principal: Fran Supek, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)Projecte en consorci amb: Ana Janic, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)Subvenció: 998.900,50 eurosInvestigador principal: Esteban Ballestar, de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep CarrerasSubvenció: 477.722,19 eurosInvestigador principal: Christian Brander, investigador ICREA a l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixaProjecte en consorci amb: Simon Heath, del CNAG-CRG, Centre de Regulació Genòmica; Lourdes Mateu, de la Fundació Lluita contra les Infeccions; i Joaquim Segalés, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTASubvenció: 999.580 eurosMés informacióInvestigador principal: Rafael Maldonado, de NeuroPhar-MELIS, Universitat Pompeu Fabra (UPF)Projecte en consorci amb: Raül Andero Galí, investigador ICREA a l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i José-Manuel Fernández-Real, de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Universitat de GironaSubvenció: 999.948,94 eurosInvestigador principal: Joaquín Arribas, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, IMIM-Hospital del MarSubvenció: 500.000 eurosInvestigador principal: Rui Benedito, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – CNICProjecte en consorci amb: Mariona Graupera, de la Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras; Holger Heyn, del Centre de Regulació Genòmica (CRG), i Rafael Kramann, de la University Hospital RWTH Aachen (Alemanya)Subvenció: 999.948,04 eurosInvestigador principal: José Javier Fuster, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - CNICProjecte en consorci amb: Nuria Lopez-Bigas, ICREA - Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona); Antoni Bayés Genís, de la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); Domingo Andrés Pascual Figal, de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia; i Manel Esteller Badosa, de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (Institut Josep Carreras)Subvenció: 998.043,28 euros

546 propostes de projectes d'investigació

Els principalsde l'actualitat només es podran resoldre en un futur més o menys proper gràcies a la. Un fet evident que requereix professionals, equips i instal·lacions d'excel·lència, però tambéper fer-ho possible.En aquest sentit, la convocatòria CaixaResearch de la Fundació “la Caixa” ha destinat des del 2018 unsa 138 investigacions seleccionades per un comitè d'experts internacionals. Enguany, són un total de 33 projectes dels quals, centrats en les malalties infeccioses, les oncològiques, les cardiovasculars i les neurològiques.La convocatòria CaixaResearch d’Investigació en Salut 2022 ha seleccionat 33 nous projectes biomèdics i de salut prometedors en centres d’investigació i universitats de l'estat espanyol i Portugal, “D'aquesta manera, es reafirma una vegada més el suport a projectes d’excel·lència que poden impactar de manera positiva en la salut dels ciutadans”, asseguren els responsables de la Fundació ”la Caixa”Aquest tipus de projectes d'excel·lència requereixen una certa estabilitat per poder tirar endavant. En aquest sentit, les ajudes que s'atorguen són per a. Concretament, s'han destinat un total deper a 20 projectes de centres de recerques i universitats de l'estat espanyol i 13 més de Portugal.D'aquests, n'hi ha nou liderats per investigadors de centres de recerca catalans, tres dels quals de l'(IDIBAPS). També n'hi ha de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras; l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona); el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR); l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa; la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar).A més, diversos projectes compten amb participació catalana de centres com Centre de Regulació Genòmica (CRG); Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu; EMBL Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Fundació Lluita contra les Infeccions; Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA; Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Universitat de Girona; i Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP).Entre els escollits hi ha projectes per aconseguir un nou tractament per a les encefalitis autoimmunes; analitzar com influeix la microbiota intestinal en la pèrdua de control de la ingesta a l'obesitat; esbrinar com modulen les cèl·lules tumorals el microambient que les envolta perquè els sigui favorable; i desenvolupar una nova nanotecnologia terapèutica per aturar la progressió del Parkinson o regenerar el teixit cardíac després d'un infart, entre d'altres.Els 33 projectes finançats s'han seleccionat d'un total de, fet que mostra el prestigi de la convocatòria. CaixaResearch té com a objectiu identificar i impulsar les, en recerca tant bàsica com clínica, translacional i d’innovació.De les investigacions seleccionades, destaquen les dedicades a(11 projectes), les(9 projectes), l, (8 projectes) i lesrelacionades (5 projectes). Diverses de les iniciatives premiades desenvoluparan tecnologies biomèdiques que permetran abordar alguns d’aquests reptes en salut.La tipologia dels ajuts atorgats comprèn un finançament de fins a 500.000 euros en tres anys per a projectes presentats per una única organització d’investigació, i de fins a 1.000.000 d’euros en tres anys per a projectes presentats per consorcis d’entre dues i cinc organitzacions de recerca.Des dels inicis del programa el 2018, l’entitat ha destinat 94,8 milions d’euros a 138 investigacions innovadores i de gran impacte social, 95 de les quals estan liderades per equips de l'Estat, i 43, per grups d’investigació de Portugal, en l’única convocatòria d’ajuts a la recerca en salut que existeix en l’àmbit ibèric.Totes elles han estat seleccionades per comitès anuals d’experts internacionals que avaluen les propostes, entrevisten els preseleccionats i escullen les de més qualitat. La Fundació ”la Caixa”d’Investigació en Salut, que es resoldrà el 2023, i els investigadors que ho desitgin podran començar a enviar les seves sol·licituds per optar als ajuts.