El Govern presenta el hub digital al Besòs: «Volem que el talent català treballi a casa»

▶️ #President @perearagones: "El Catalunya Media City és un dels grans projectes de la dècada en l’àmbit audiovisual català. S'alimenta d'una potent tradició artística, cultural i industrial i té una ubicació estratègica, al servei del talent del país i per atraure'n d'extern" pic.twitter.com/X3rbSRD4qO — Govern. Generalitat (@govern) September 23, 2022

Elha presentat aquest divendres el projecte per un hub digital prop de la zona dedel. Un complex que està previst que ocupi 32 hectàrees de l'espai i amb projectes com habitatges socials, vivers d'empreses, zones verdes, la connectivitat del cable sumari. A més, en aquest espai s'hi crearà el, un equipament que l'executiu vol situar com a "punter" de la indústria deli l'En l'acte de presentació des del Campus de la UPC aen què han assistit el president, el vicepresidenti la consellera de Cultura, també s'ha situat el hub digital com una manera d'aconseguir que el talent català no hagi de buscar oportunitats fora del país: "Volem que es quedin a treballar a casa nostra". Està previst crear un "espai modern i atractiu" amb platons, estudis de gravació, espais de postproducció, formació professional, recerca universitària i molt més.Per l'executiu,té una tradició audiovisual molt forta i molt potent, i creu aquesta nova infraestructura permetrà dotar d’eines modernes i de llocs de treball a tot el sector. "Fins ara teníem el talent, ara tindrem també el centre necessari perquè aquest talent s’expressi i no hagi de marxar a llocs comcridats per les inversions milionàries reforçades per l’", assegura el Govern.Al seu torn, Aragonès ha situat el Catalunya Media City com "un dels grans projectes de la dècada" en l’àmbit audiovisual català. "S'alimenta d'una potent tradició artística, cultural i industrial i té una, al servei del talent del país i per atraure'n d'extern", ha explicat durant l'acte de presentació. Els representants de l'executiu també han estat acompanyats per l'alcalde de Badalona,; l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs,; i el tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona,De fet, la setmana vinent els consistoris de Sant Adrià de Besòs, dilluns, i, dimarts, aprovaran el(PDU) del sector. Les administracions implicades han fet un acte conjunt per mostrar unitat al voltant de les Tres Xemeneies i presentar el projecte com el gran motor transformador econòmic i social de la pròxima dècada a Catalunya. Per al territori, la iniciativa vol ser també un pas definitiu per erradicar vulnerabilitats a l’extrem nord de Barcelona i fer reflotar econòmicament les ciutats del Besòs. Segons el Govern, hub podria ser una realitat el 2030.

