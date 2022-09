La Generalitat engega un programa pioner per protegir la salut mental dels joves migrats sols

La Generalitat posa en marxa el" perquè puguin tenir "una vida plena amb les màximes condicions i igual que la resta de menors del país". Així ho ha anunciat la consellera de Drets Socials,, aquest divendres des del Palau Macaya, on s'ha formalitzat la signatura d'inici del projecte juntament amb el conseller de Salut,, i el president a Catalunya, Jaume Lanaspa.El nou projecte té l'objectiu de"de la mà" delsque arriben a Catalunya i que, segons ha detallat Cervera, sovint tenen "vides traumàtiques" derivades de la necessitat de fugir del seu país d'origen. Amb el nou projecte, la Generalitat engega un procés deper alsde lade laen matèria de salut mental, lade nois i noiesperquè puguin feri tutela als nous menors migrats sols que arriben a Catalunya -actualment n'hi ha 3.700 i tots són susceptibles d'acollir-se al programa si ho desitgen- i la posada end'un"És un projecte enormement valuós i fonamental", ha assegurat Lanaspa, fent referència al poc acompanyament que han rebut abans d'arribar a Catalunya aquests menors i la necessitat de fer-los costat un cop aterren en territori català. En aquest sentit també s'ha pronunciat el conseller de Salut, que ha recordat quedel Govern, ja que són problemes que van cada dia en augment.Argimon, per la seva part, també ha fet referència a laque té la signatura d'aquest conveni. "Estem parlant d'un col·lectiu de persones joves migrants que és molt vulnerable", ha assegurat, mentre ha celebrat que fins ade la salut puguinper tractar i acompanyar correctament aquest col·lectiu.En finalitzar la roda de premsa, unadesobre el bha" la tasca de laen aquesta matèria i ha assegurat que Catalunya és el primer país a dur a terme una acció per protegir la salut mental dels menors migrats sols. En aquest sentit, Lanaspa s'ha mostrat favorable a la possibilitat que el Govern demani a Europa que s'impliqui en aquest tipus de projectes "tan necessaris".

