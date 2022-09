País Basc i Galícia se sumen a la guerra fiscal del PP

L'anunci del País Basc

L'anunci gallec

Galicia sigue su propia senda. En un clima de incertidumbre la @Xunta aporta certezas y estabilidad.



Por eso, en las cuentas de 2023, consolidaremos nuestro modelo fiscal con una nueva rebaja del 25% en el Impuesto de Patrimonio, lo que supondrá una bonificación del 50% pic.twitter.com/4JXxN66KMk — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) September 23, 2022

L'impost a les grans fortunes

En 24 hores, el País Basc ha anunciat una rebaixa de l'IRPF i Galícia una bonificació del 50% en l'impost de patrimoni. Se sumen, així, al debat sobre els impostos emprès per Madrid Andalusia , on no paguen la taxa de patrimoni, i també Múrcia, que ha rebaixat un 4,1 l'IRPF i estudia ara eliminar l'impost de patrimoni.La ministra d'Afers Econòmics i vicepresidenta primera del govern espanyol,, ha criticat la "competència a la baixa destructiva" entre autonomies amb l'impost de patrimoni i ha assegurat que el resultat d'aquestes decisions serà. Calviño ha demanat que "algú posi ordre" al PP si és que "hi ha algú al capdavant". Per a ella, aquestes sónque defensa l'Estat en l'àmbit internacional. "És incoherent que tinguem una posició diferent dins el nostre país", ha apuntat.El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciat una. El govern basc ho farà, han detallat, per contrarestar l'efecte de la inflació en els ingressos dels contribuents bascos i quan encara no han passat ni dos mesos de l'ajust del 4% en l'IRPF. Urkullu ja va anunciar el passat 28 de juliol un ajust del 4% pactat amb els seus socis del PSE-EE per compensar l'encariment de la vida.Per la seva banda, el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, ha anunciat aquest divendres una nova rebaixa de l'Impost de Patrimoni en el seu territori., i ara, resultat de la nova rebaixa, la bonificació se situarà en el 50% el 2023. Malgrat això, Rueda ha evitat la supressió total de l'impost i ha assegurat en un tuit que la seva política fiscal "aporta certeses i estabilitat".L'home al capdavant de la Xunta ha negat sentir-se pressionat per altres comunitats com Andalusia o Madrid per abaixar els impostos i ha apuntat que la intenció del seu govern és ajudar els més vulnerables a través d'accions sobre el tram autonòmic de l'IRPF.No obstant això,-82.456- declara a Catalunya. És per això que el president de Foment del Treball,, es va mostrar confiat, en una entrevista a TV3, que la Generalitat acabaria bonificant el 95% de l'Impost de Patrimoni, tot i que la Generalitat ja ha assegurat que no entrarà en cap "subhasta populista" Mentrestant, el líder conservador Alberto Núñez Feijóo ha respost a l'anunci del nou impost "temporal" a les grans fortunes que prepara l'executiu de Pedro Sánchez insistint en la seva proposta dePerò per a la ministra d'Hisenda,, la solució passa per una. La vicesecretaria general del PSOE ha criticat la competició entre autonomies i "l'espiral de baixada d'impostos" generada pel dúmping fiscal de Madrid.

