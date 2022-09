El bo jove català afavorirà qui hagi signat un lloguer enguany i col·lectius vulnerables

Com s'aplicarà, la valoraciò

Els topalls del contracte de llouger

Una cobertura als exclosos

El pla del Govern per repartir una nova línia d'ajudes al lloguer per al jovent tindrà en compte si el sol·licitant ha signat un contracte de lloguer enguany, així com les dificultats econòmiques i socials dels demandants. Així ho ha explicat el Departament de Drets Socials en la presentació del bo jove català, després quei es plantegés de manera uniforme i sense tenir en compte la situació els pretendents: es van atorgar 250 euros a les primeres 9.753 que ho van demanar, per ordre de rapidesa. Ara, tal com es va anunciar , el govern català ha volgut corregir els elements de crítica que va detectar en la proposta estatal i planteja un bo-no només de dos anys- que contemplarà, segons diferents ponderacions com el preu del lloguer al territori o la renda dels sol·licitants."Estem preocupats per la taxa d'emancipació dels joves", ha expressat la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Segons s'ha explicat en roda de premsa, aquest pla de 29 milions d'euros anuals vol posar-hi solució d'una manera "més justa" que la proposta estatal. Per això, a més de tenir en compte elements econòmics per afavorir els que tenen una posició més vulnerable,, ha explicat el secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala. La intenció d'aquest paràmetre és reforçar positivament aquelles, ha afegit. Igualment, altres col·lectius que també tindran avantatges en la valoració dels expedients seran els joves amb alguna persona a càrrec, els extutelats o els que tenen un import de lloguer superior als seus ingressos.Pel que fa l'economia dels sol·licitant, el departament també ha concretat que es tindrà en compte la declaració de l'any 2021 i que el màxim que poden haver rebut els demandants són 23.664 euros.Per fer-se una idea de com es poden aplicar algunes d'aquestes valoracions, Sala ha posat un exemple. Així,, sigui d'on sigui, i té un lloguer de 600 euros,. En canvi, si un altre candidat viu en un pis amb el mateix preu al contracte però té uns ingressos de, "rebrà una ajuda de", ha apuntat com a simulació. ´Tot seguit, ha resumit la proposta destacant que a més ingressos, es rebrà menys ajuda i ha reivindicta aquest tarannà diferenciat de la proposta del govern espanyol.Una altra de les novetats que s'ha de tenir en compte, en aquesta convocatòria que anirà del 28 de setembre al 7 d'octubre i s'adreça als ciutadans de fins a 36 anys, és que es canvien alguns supòsits, respecte al bo jove finançat per l'Estat. En aquell cas,, el jove quedava fora de l'ajuda. En aquest cas, el topall també canvia de manera territorial.En l'àmbit metropolità (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) es permetrà que els aspirants a l'ajuda tinguin. I l'habitació, un màxim de 450 euros. Una proposta que suposa una millora respecte al plantejament anterior, però que segueix deixant fora una part dels possibles aspirants. Especialment, si es té en compte queEn el cas de, aquest topall encara s'elevaria una mica més, fins alsa la zona metropolitana, i 900 a la resta del territori.En el cas dels concurrents habituals, en canvi, els criteris són similars a allò previst durant el bo estatal. Així, a la, a excepció de les comarques de l'àmbit metropolità, i a la deel lloguer màxim seran 650 euros pel pis i 350 euros per habitació. I, per últim, a, es fixarà un topall de 600 euros per habitatge i 300 per habitació.Cervera ha reivindicat que bona part del públic objectiu d'aquesta mesura són els joves que van presentar sol·licitud al bo jove estatal, al juny, però que no és exclusiva. De fet, sobre aquella convocatòria del govern espanyol, que també va ser finançada amb 29 milions, s'han aportat noves dades justament avui, el dia que els aspirants han sabut si la seva petició va ser aprovada. Si han estat els escollits,. Si no, en rebran un altre animant-los a concórrer a la nova convocatòria anunciada per la Generalitat.Sobre el procés del bo estatal, Carles Sala ha concretat que van rebre 39.347 peticions i que menys de 10.000 han estat finalment aprovades. Territorialment,, on viuen el 74% dels joves de Catalunya. I en la resta de demarcacions, els números han seguit una correlació similar a la representació també dels joves catalans. Els sol·licitants amb l'ajuda concedida, doncs, de Girona han estat un 12%, un 10% de Tarragona i un 7% de Lleida.Com a apunt, el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra, ha recordat que les preocupacions pel grau d'independització dels joves està sustentat en dades. Així, ha reivindicat que mentre que. A més, ha denunciat que la taxa d'emancipació, la dada que explica quants joves d'entre 16 i 29 anys respecte al total de Catalunya s'independitzen, "ha anat baixant progressivament" els últims anys.

