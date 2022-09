La Fiscalia investiga presumptes irregularitats als Serveis Socials de Barcelona

Laha obert unaarran de la denúncia deper presumptes sobresous i contractes "a dit" aldurant la gestió dels exgerents Ramon Lamiel, Josep Pera i Joan Uribe entre el 2008 i el 2021. Segons CGT, els fets són constitutius deEl sindicat considera que hi ha dos fets demostrats "" que encara són. Ho diuen després que el Tribunal de Comptes hagi detallat que algunes irregularitats comptables ja no serien punibles perquè haurien prescrit i, segons la Sindicatura de Comptes, algunes altres s'han esmenat.Aquests dos fets són lade diferents caps de servei dins del consorci que van ser fixes des del primer dia sense cap oposició ni concurs públic. L'altre, elsabonats per damunt del conveni a la majoria d'aquests caps, segons detalla la CGT. Així, el sindicat creu que aquests dos fets poden ser constitutius de delicte dede cabals públics.D'acord amb els tres anys fiscalitzats amb auditoria, hi va haver "plusos fraudulents" de 352.379,97 euros el 2015, 328.726,40 euros el 2017 i 256.000 euros el 2019. Tot i això, com que aquests es van pagar des de l'inici del consorci podrien suposar més de tres milions d'euros en més de 10 anys.Per la seva part, elsargumenten que tant la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes i l'Oficina Antifrau han resolt que no hi ha delicte. "Els suposats complements que cobraven determinades persones eren elsd'origen d'aquestes persones", detallen, assegurant que calia regularitzar la seva situació quan van fer el pas al Consorci.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor