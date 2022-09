La revista «Mongolia» porta als tribunals internacionals el litigi amb Ortega Cano

🥊 Mongolia VS Ortega Cano: último "round"



El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso que #RevistaMongolia presentó contra la condena de Ortega Cano.



✊ ¿Nos ayudas a llevar la causa a los tribunales internacionales? Colabora👇https://t.co/8BKEt4AhHU — Revista Mongolia (@revistamongolia) September 20, 2022

La revista satírica Mongolia portarà als tribunals internacionals el litigi judicial que manté amb José Ortega Cano. En concret, es tracta d'una portada en què apareix un fotomuntatge del torero i amb el títol "Ortega embraga" pel qual la revista ha hagut de pagar una multa de 40.000 euros. El cas havia arribat fins al Tribunal Constitucional, que ha refusat admetre a tràmit el recurs d'empara que havien demanat els advocats de la revista, i, per tant, deixa via lliure a internacionalitzar el cas.Mongolia ja ha abonat més de 70.000 euros per la multa i els costos del procediment judicial, fet que va ser possible gràcies a l'aportació "excepcional" dels seus lectors. Ara, per portar el cas més enlla de les fronteres de l'Estat, també han organitzat una campanya de micromecenatge a través de Verkami per recollir fons pel que consideren "l'últim assalt" i que il·lustren amb Ortega Cano vestit de boxejador i amb una bandera europea de fons.La revista assegura en un comunicat que la sanció es tracta d'un "precedent gravíssim" perquè implica un "retrocés" en l'exercici de la sàtira. "La sàtira és un dels millors indicadors de la qualitat de la democràcia", asseguren, i per això creuen que portar el cas davant la justícia internacional implica treballar per "blindar" una llibertat d'expressió que "és evident" que està en perill a l'Estat.

