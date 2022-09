Lesmes prepara el terreny per a la seva substitució al capdavant del poder judicial

La crisi oberta pel bloqueig per part de vuit membres del sector conservador del CGPJ a la renovació de dos membres del Tribunal Constitucional ha portat el president de l'òrgan de govern dels jutges,, a fer el pas previ a la seva dimissió. Lesmes ha anunciat que la setmana que ve traslladarà als membres de la Sala de Govern del Suprem i del ple del Consell General del Poder Judicial un informe sobre "la seva eventual substitució" com a president de les dues institucions.Lesmes ja havia advertit de la seva possible dimissió durant el seu discurs amb motiu de l'obertura de l'any judicial, el quart que fa des que té el mandat caducat. Després de fer una crida perquè es consumés la, que porta en funcions des de desembre del 2018, va apuntar que si els partits no atenien aquesta petició "caldrà reflexionar sobre l'adopció d'altre tipus de decisions que no volem ni ens agraden". El PP bloqueja la renovació de l'òrgan per preservar-ne la majoria conservadora.En cas de desbloqueig, la majoria passaria a ser, d'acord amb les majories que controlen ara el Congrés i el Senat després de les eleccions. Més enllà de la picabaralla partidista, ha incrementat la tensió la negativa de vuit vocals conservadors del mateix CGPJ a fer possible el nomenament dels dos membres del TC que ha de designar l'òrgan de govern dels jutges, fet que impedeix, alhora, que el govern espanyol en pugui nomenar dos més i que es produeix, també, un canvi cap a una majoria progressista.Aquesta mateixa setmana, la segona reunió entre elsha acabat sense acord. La posició dels vuit vocals conservadors ha provocat un enfrontament amb el mateix Lesmes, partidari de complir el que estipula laaprovada pel Congrés que retronava al CGPJ la capacitat de nomenar dos membres del TC i establia que havien de designar-los abans del 13 de setembre, fa deu dies.En un comunicat fet públic aquest divendres, Lesmes explica que l'informe elaborat peldel CGPJ conclou que hauria de ser substituït pel vicepresident del CGPJ,, però aquest es va jubilar el 2019. Juanes va ser substituït de facto en les funcions de vicepresident per, el president de Sala amb més antiguitat.Lesmes defensa que sigui ell qui assumeixi ara les tasques de president del CGPJ i del Tribunal Suprem. Segons l'informe, no cal fer cap nomenament, i, per tant, amb aquesta substitució no es vulnera el mecanisme que van impulsar les formacions del govern espanyol que impedeix que l'òrgan de govern dels jutges designi cap càrrecLesmes traslladarà el contingut de l'informe a lael pròxim dilluns 26 de setembre, i als vocals del CGPJ durant el ple ordinari de dijous 29 de setembre. Les dues reunions tindran lloc just abans de la visita a l'Estat del comissari europeu de Justícia,

