Aznar beneeix Feijóo i titlla d'«esquerra carnívora» els impostos als rics de Sánchez

L'expresident espanyolha titllat d'la política fiscal de, amb impostos als beneficis extraordinaris de les elèctriques i a grans fortunes . Aznar ha contraposat una "esquerra carnívora" a l'"esquerra herbívora" i ha elogiat la supressió de l'impost de patrimoni de Madrid i Andalusia, que ha generat una guerra fiscal entre comunitats . Ho ha dit al costat d', que ha intervingut aquest divendres en l'acte de clausura del campus d'estiu de la, celebrat a Madrid. Feijóo ha fet costat a Aznar en política fiscal quan ha assegurat que. El líder del PP ha afirmat que el govern espanyol "no vol baixar els impostos a les rendes mitjanes i baixes, i el que s'ha de fer és atreure més patrimoni per a Espanya".Feijóo ha reclamat no tancar cap font d'energia ienlloc d'"enterrar-les" i tancar-les com està previst el 2027, criticant el que ha anomenat "desordre en la transició energètica" i ha afirmat que enmig de l'actual crisi, tota la potència energètica és "imprescindible" i cal "resetejar" els terminis de la. També aquí han coincidit. Aznar ha assegurat que els terminis establerts per al canvi de model energètic són "inviables" i no es poden mantenir els objectius de les Nacions Unides "mentre es reobren les mines de carbó".Núñez Feijóo i Aznar han estat durant tot l'acte fent-se, tot i que feia vuit anys que Feijóo no assistia al campus de la FAES -que ha dedicat el campus d'aquest any al futur d'Europa després de la guerra d'Ucraïna-, el que indica cert allunyament entre el polític gallec i el president de la FAES. Aznar haFeijóo, de qui ha dit que "per ser president i farem tots els possibles perquè ho sigui". Feijóo, per la seva banda, ha lloat "l'experiència" i els resultats del govern de l'expresident.El líder gallec ha fet una defensa deli ha acusat el govern de Pedro Sánchez de "no tenir-ho clar" per les diferències dins de l'executiu de coalició. Ha criticat que es fes una cimera de l'OTAN a Madrid mentre una part del govern s'hi manifestés en contra o que es digui que s'incrementaran les despeses de defensa però un soci de l'executiu, en referència a Podem, no comparteix la decisió.L'expresident del PP ha assenyalat que la crisi de la globalització ha fet que el que era la seva expressió política, que és l'ordre liberal, entrés també en crisi. S'ha pronunciat en favor de laentre Occident i "la resta del món", ha advertit contrai ha assegurat que si els Estats Units perden Europa, perdran el món.L'acte de la FAES ha tingut molt de simbòlic.que han succeït Aznar han complert amb la litúrgia de passar per la fundació conservadora i retre implícitament un reconeixement a la figura d'Aznar. I és que la FAES continua sent el principal laboratori d'idees de la dreta espanyola i s'inscriu en la seva sensibilitat més intransigent. Avui, Feijóo ha fet acte d'acatament a aquest poder fàctic de l'univers conservador. En l'inici de l'acte, el director de la fundació,, ha assegurat que tots els líders del PP que han assistit al campus han estat poc després presidents del govern. Però com ha recordat el moderador de l'acte amb ironia,, no en tots els casos. El públic ha rigut tot recordant

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor