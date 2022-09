Aragonès defensa que el Govern es relacioni amb Israel i tots els pobles del món

El president de la Generalitat,, ha defensat que eles relacioni ambi tots els pobles i estats del món, "independentment" de la seva "política interna". Ho ha dit en una breu compareixença davant la premsa al Palau de laaquest divendres, després de reunir-se amb el president del Consell Executiu de Còrsega,Aragonès ha subratllat la voluntat del Govern de consolidar els màxims"amb tothom". El Parlament va reconèixer, al juny, que el sistema que aplica Israel als "Territoris Ocupats" equival al crim d'. Al seu torn, la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, ha constatat "l'interès" d'Israel per Catalunya i ha identificat "oportunitats" per col·laborar.Aragonès ha defensat d'aquesta manera els contactes d'Alsina amb Israel, on està de viatge oficial aquesta setmana. La titular d'es reuneix amb membres del govern i alcaldies israelians. Alsina també va viatjar dimarts a. La consellera va apuntar que les polítiques de cooperació vinculades a la pau a Palestina que es promouen "des de fa anys" a Catalunya són un "referent" en l'àmbit internacional.Alsina ho va dir des de, a, on es va reunir amb representants d'organitzacions que tenen el suport del Govern com l'ONG catalana, que desenvolupa un projecte per millorar les condicions de vida de les dones palestines exposades a violències masclistes, o(WSC), que treballa per protegir i defensar els drets de les dones.Elva reconèixer al juny que el sistema que aplica Israel als "" és contrari ali equival al crim d'apartheid. Així ho recull el primer punt d'una proposta de resolució que van presentar els grups parlamentaris d'ERC, lai els comuns a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC) i que es va aprovar amb el vot a favor del, el vot en contra dei les abstencions de. El text també condemna la vulneració de drets humans i totes les pràctiques equivalents a l'apartheid contra la població palestina, punt que ha obtingut el vot a favor dels grups que presenten la proposta, PSC i Junts, i l'abstenció de Vox i Ciutadans.Dies després, Alsina va acusar els grups del Parlament que van aprovar la resolució sobre Palestina de "" el terme "apartheid". "Creiem que s'allunyava de les bones relacions que el Govern de Catalunya té amb Israel", va afegir en una entrevista a l'ACN, una setmana després. El mateix dia de laal Parlament, la consellera d'Acció Exterior va parlar per telèfon amb l'ambaixadora israeliana, una conversa on va evitar mencionar el Catalangate.

