Romero rebat a Junqueras que fa 10 anys que governa amb CiU: «Qui els deu tapar les vergonyes deu ser ell»

La portaveu del PSC al Parlament,, ha replicat al president d'ERC,, que el seu partit fa 10 anys que governa amb CiU., ha opinat en una entrevista concedida a Ràdio 4 i La 2 aquest divendres.D'aquesta manera Romero ha rebatut a Junqueras, que va afirmar que hi ha gent de Junts i del PSC que es tapen els casos de corrupció entre ells . La portaveu socialista li ha recordat que el 2012 va signar el primer acord ambi també ha lamentat el to "dur" de Junqueras contra el PSC. Segons Romero,i ha assegurat que no entén "l'odi" que té cap als socialistes catalans."Junqueras fa 10 anys que governa amb CiU, o convergència o Junts o la postconvergència. Jo crec queQui deu tapar les vergonyes deu ser ell, no nosaltres que estem a l'oposició amb una actitud constructiva", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor