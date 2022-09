Aquest missatge no és el que sembla: si l'acceptes et roben

⚠#ALERTA ❗ Detectada de nuevo campaña de emails suplantando WhatsApp con un mensaje que descarga un #troyano#NoPiques simula ser una copia de seguridad de las conversaciones y el histórico de llamadas e insta a pulsar sobre el enlace para descargarlohttps://t.co/2D5QqrfsDX pic.twitter.com/Li7iqdQkMz — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 23, 2022

Ja fa temps quedels delinqüents per robar. La societat té cada vegada més coses a internet -targetes, converses importants, documents sensibles...- i això fa que desperti l'interès dels lladres per la possibilitatL'últim truc dels ciberdelinqüents consisteix en fer-se passar per. Tal com adverteix la Guàrdia Civil, els estafadors han posat en marxa una campanya de correus electrònics amb un enllaç que descarrega un programa maliciós al dispositiu.El mail en qüestiói l'historial de trucades, i demana clicar a un enllaç per descarregar-lo que acaba sent un troià. Davant d'aquesta situació, la policia demana esborrar directament qualsevol missatge d'aquest tipus.En cas d'haver descarregat el troià però sense arribar-lo a executar, és probable que el dispositiu no s'hagi infectat. El que cal fer, però,Si s'ha executat l'arxiu, sí que s'haurà infectat el dispositiu. En aquest cas, cal escanejar-lo amb un antivirus o localitzar el troià per eliminar-lo.

