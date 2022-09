Condemnen a cadena perpètua un actor de «Riverdale» per matar la seva mare

L'actor, conegut per interpretar el personatge de Jeffery Augustine a la sèrie adolescent Riverdale, ha estat condemnat a-com a mínim, durant els primers 14 anys- per, Barbara Waite.La Cort Suprema de Columbia Britànica, a Vancouver, ha dictaminat sentència sis mesos després que Grantham esa través d'un vídeo, on mostrava el cos sense vida de Waite i detallava l'homicidi. Segons les declaracions de l'actor, minuts més tard d'assassinar-la va "cobrir el cadàver amb un llençol, va comprar cervesa i marihuana, va experimentar amb còctels Motolov, va veure Netflix i se'n va anar a dormir", tal com ha recollit La Vanguardia.A banda de l'assassinat de la mare, també se l'ha condemnat per, Justin Trudeau, quelcom que va detallar en el seu diari personal. Segons va relatar, tenia intencions de disparar-li un tret. I, de fet, va començar a fer realitat el pla. Malgrat que va conduir durant hores fins a la residència del polític, va canviar d'opinió i no va cometre el magnicidi que tenia previst. Va fer mitja volta amb el propòsit d'executar unal pont de Lions Gate o la Universitat Simon Fraser. No obstant això, finalment va acudir a les oficines de la policia iLa jutgessa Kathleen Ker, encarregada del cas, va descriure els fets com a "esquinçadors". A més a més, a mitjans de l'audiència, la fiscalva presentar dos informes psiquiàtrics sobre l'estat mental de Grantham. Ambdós documents coincidien en el fet que Grantham passava per uni tenia tendències homicides i suïcides.Els seguidors de Riverdale recordaran Ryan Grantham per la seva aparició en elde la producció. Tot i que no va ser un paper recorrent, sí que va ser vital pel desenvolupament de la trama de la sèrie. D'altra banda, també va participar en les produccions Sobrenatural o El diario de Greg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor