Arriba a les farmàcies un test que et permet saber si tens Covid o grip

Hi haurà nova onada de Covid aquesta tardor?

Aquest divendres hem entrat, formalment, en la tardor i, amb ella, tambéNo trigarem gaire a veure casos de persones infectades amb el virus de la grip, però també del. Els símptomes són molt similars -mal de cap, de coll i febre, entre altres- quelcom que fa difícil distingir si ens hem infectat d'un o de l'altre.Sota la marca de diversos laboratoris, s'ha inventat un test que treu de dubtes i, amb, et permet saber si tens Covid o grip. El preu de la prova és el mateix que el govern espanyol va fixar pel test del Coronavirus:Laés molt similar a la del Covid. Primer, hem de prendre la mostra de la mucosa nasal amb un hisop, després l'hem de posar al reactiu i tirar les gotes que ens indiqui el fabricant. La diferència respecte al test del Coronavirus és que en aquest cas hi ha dos recipients: un per la Covid i l'altre per la grip. Les gotes les hem de tirar als dos. Per saber que ho hem fet bé, veurem que es acoloreix el reactor i, transcorreguts 15 minuts, veurem el resultat de la prova en la línia de control, marcada amb una C majúscula.A més a més, una altra novetat que incorpora el test és que, en cas de ser positiu en grip,Sigui com sigui, si som positius d'algun dels dos virus, laa nosaltres i als altres és la mateixa: mantenir una distància prudencial amb qui ens envolta, rentar-nos les mans i tenir una higiene personal mínima i dur mascareta. A banda d'això, també és important recordar queper a persones immunodeprimides o pel col·lectiu de la tercera edat.Encara no sabem del tot si hi haurà o no nova onada de Covid aquesta tardor, tot i que tres especialistes consultats peraixí ho van assegurar. No obstant això, el que sí que arribarà segur és la grip i, per això, els experts han tornat a demanar que els col·lectius més amenaçats es vacunin.

