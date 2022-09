🔴 ÚLTIMA HORA: Josep Maria Argimon, conseller de @salutcat: "Preparem una normativa que deixi espais lliures de fum, com l'entorn d'escoles, terrasses i marquesines d'autobús"#ElsMatinsTV3



▶ https://t.co/3OiWT5vRyC pic.twitter.com/gyuanrvAOm — Els matins TV3 (@elsmatins) September 23, 2022

El Departament deestà preparant una llei que declararà espais lliures deldel, i, per tant, no s'hi podrà fumar, espais públics com les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments. Així ho ha explicat el conseller de Salut,, a Els Matins de TV3.El conseller també ha concretat que estan acabant de redactar la norma, que elpodria presentar-la "en les properes setmanes" i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. D'altra banda, a partir del gener s'oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de laa les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Salut calcula que s'hi podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.Argimon ha reconegut que la reducció de persones fumadores es va aturar el 2017 i des de llavors es manté estable la xifra d'aproximadament un 24% de. Ha afegit que sempre que s'ha impulsat alguna normativa que declarade fum més gent ha deixat de fumar i per aquest motiu la conselleria treballa en una de nova.El conseller ha explicat que aquesta és una llei que pot tirar endavanti que ho farà. Ha reconegut que hi ha d'haver un "període de" perquè es pugui acceptar aquesta nova realitat però ha recordat que abans es fumava en llocs com restaurants i ara seria segurament impensable.D'altra banda, ha detallat que elsper deixar de fumar basats en substituts de la nicotina costen uns. Amb la seva gratuïtat es volen eliminar les traves econòmiques per a les persones amb menys recursos.

