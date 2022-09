Vídeo | La Pegatina i Els Amics de les Arts estrenen nova cançó

❤️Ja podeu escoltar LA MEVA GENT. Està inclosa al nou disc de @lapegatina i hi hem tingut el plaer de participar cantant i escrivint uns versos. https://t.co/TTCTXtmFyB — Els Amics de les Arts (@amicsdelesarts) September 23, 2022

La Pegatina i Els Amics de les Arts han estrenat la matinada d'aquest divendres la cançó, un tema que, segons han declarat, procura "donar valor a les persones que ens envolten i la família que escollim". Es tracta de la segona cançó inèdita que estrena La Pegatina i que formarà part delque el grup musical publicarà el desembre. A més a més, l'àlbum inclouràEl dissenyador gràfic, que ha fet treballs audiovisuals per grups com Green Day, ha fet el lyric video de la cançó. No és la primera vegada que l'artista col·labora amb La Pegatina: ja va fer-ho el 2018 amb el tema, que la banda va publicar amb Macaco.Pel que fa al disc EP, l'encarregat de produir-ho ha estat el músic. A banda del tema musical amb Els Amics de les Arts, l'àlbum inclourà altres col·laboracions musicals amb

