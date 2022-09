Marc Solsona es presentarà a la reelecció a Mollerussa amb la marca Pacte Local

L'alcalde de, ha anunciat finalment que es presentarà a la reelecció a l'alcaldia a les properes eleccions municipals de 2023 i que ho farà sota el paraigua de la marca Pacte Local (PL). Així ho ha avançat a Segre i confirmat a l'ACN després de setmanes d'incògnita sobre el seu futur polític.L'actual secretari general adjunt del PDECat ja va deixar entreveure al juliol que aquesta seria una possibilitat quan va anunciar que el partit faria servir laper formar candidatures a les municipals després que la formació descartés utilitzar les seves sigles. Solsona renuncia a anar amb el nou partitque està abanderat per alcaldes destacats propers al PDECat a la demarcació.Solsona és un dels alcaldes més veterans al capdavant d'una capital de comarca a les terres de Ponent. Va entrar a l'alcaldia de Mollerussa al 2010 de la mà de CiU després de la dimissió de la socialista Teresa Ginestà. Des de llavors ha encadenat tres mandats seguits amb majoria absoluta a la capital del Pla d'Urgell. El darrer ho va fer sota les sigles deja que Convergència ja havia desaparegut.Quan el PDECat va anunciar que no es presentaria a les municipals de 2023 va sorgir el dubte de amb quina formació es presentaria Solsona a l'alcaldia, si es que volia optar a la reelecció. En paral·lel, durant els darrers mesos ha tingut lloc el naixement d'un nou partit a les comarques de Ponent, integrat per alcaldes del PDECat o pròxims al partit, que defugen de l'òrbita de Junts. Es tracta d'Impulsem Lleida que precisament diumenge celebrarà a Juneda (Garrigues) el congrés fundacional.En formen part alcaldes com, de la mateixa Juneda, el de Torrefarrera que també és vicepresident de la Diputació de Lleida,, o l'alcaldessa d'Aitona,, entre molts altres, fins a una seixantena. S'havia especulat sobre la possibilitat que Solsona entrés a Impulsem Lleida però finalment no ha estat així i el mateix alcalde de Mollerussa afirma que treballarà perquè aquesta nova marca s'integri a Pacte Local.

