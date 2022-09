Mor una dona en incendiar-se casa seva a Olius

#bomberscat hem treballat de matinada en un incendi d'habitatge a Olius (Solsonès) en què una dona ha perdut la vida



NOTA DE PREMSA 👉https://t.co/zdR12jcnQr — Bombers (@bomberscat) September 23, 2022

aquest divendresa Olius (Solsonès), segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat difós a través del seu compte de Twitter. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 3:32 hores i ha activitatterrestres.El foc, que ha començat per, ha destruït totalment l'habitatge, una casa de planta baixa més soterrani al carrer del Cadí, en una zona de la localitat coneguda com el Pi de Sant Just. Els Bombers han localitzat el cos sense vida de la dona a l'interior de l'edifici.i han quedat extingides 20 minuts més tard. Posteriorment, els Bombers han ventilat la zona i han retirat els elements que havien quedat inestables.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor