​Quinze jugadores renuncien a la selecció espanyola de futbol si no plega l'entrenador

han renunciat a jugar ambsi continua l'actual seleccionador, segons ha confirmat aquest dijous la mateixa(Federació Espanyola de Futbol). Les jugadores, entre les que n'hi ha sis del Barça, han dit que no tornaran fins que no es "reverteixi" la situació. La RFEF ha replicat de forma contundent i es mostra inflexible en la seva postura de no admetre "cap tipus de pressió per part de cap jugadora a l'hora d'adoptar mesures d'àmbit esportiu". La federació ha comunicat que durant aquest dijous ha rebut 15 correus electrònics de 15 jugadores de la selecció absoluta femenina de futbol, tots amb el mateix redactat, en el que manifestaven la seva postura. Les jugadores diuen que l'actual situació les afecta "de forma important" en el seu "" i en la "".Aquest és un nou pas en la polèmica que va sorgir en la concentració de principis de mes, amb la possible petició per part d'un sector de les internacionals de la dimissió de Jorge Vilda, la qual cosa va ser desmentida per les capitanes, tot i que van reconèixer "certs aspectes interns" que s'haurien de canviar.Les sis jugadores blaugranes que han renunciat al combinat estatal sónNo han enviat el mail les capitanes Irene Paredes ni Alèxia Putellas, que està lesionada. Tampoc cap futbolista del Reial Madrid.que han enviat el correu electrònic són Lola Gallardo i Ainhoa Moraza (Atlètic de Madrid); Nerea Eizaguirre i Amaiur Sarriegi (Reial Societat); Leila Ouahabi i Laia Aleixandri (Manchester City); Lucía García i Ona Batlle (Manchester United) i Andrea Pereira (Club América).Jorge Vilda té contracte fins al 2024 i la RFEF no s'ha plantejat la destitució del tècnic. L’any que ve hi ha el M

