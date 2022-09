El senzill truc perquè el teu mòbil vagi més de pressa

Tothom ha topat alguna vegada amb què el seu mòbil funciona a un ritme lent i es queda encallat. A més, hi ha una llei no escrita que diu que. Hi ha moltes explicacions a aquest problema, però la majoria poden resoldre's amb unpermet donar un descans a l'aparell i deixar enrere els errors del sistema provocats per la seva saturació. Un dels motius principals que explica aquesta lentitud és que una aplicació o procés estiguin, de manera que l'usuari no pot percebre-ho directament.Existeixen, però no totes són eficaces i, fins i tot, poden agreujar els problemes de velocitat -a més d'ocupar espai al dispositiu i carregar-lo encara més. Una altra opció ésuna vegada s'han deixat de fer servir, així comde la galeria d'imatges per alliberar espai. Si bé, reiniciar el telèfon cada dia és la sol·lució més efectiva i la que provoca menys maldecaps.

