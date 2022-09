Denunciat un pare per maltractar i obligar el seu fill a menjar-se els seus excrements

És el que passava und'quan li tocava la custòdia al seu pare, qui el maltractava física i psicològicament, segons el seu testimoni. Quan va tornar ple de morats, esgarrapades i un llavi trencat d'una d'aquestes estances, la seva mare va presentar una denúncia per maltractament infantil, segons ha avançat el diari El Comercio.A més d'apallissar-lo, el pare i la seva parella sentimental el van obligar adesprés d'un episodi d'incontinència. Però la dement tortura no va quedar aquí. Elamb la intenció d'ensenyar el vídeo als seus companys de classe. El pare téi ja ha estat a presó per un robatori.La seva mare l'havia deixat allà per realitzar un trasllat de pis, però quatre dies després va rebre una trucada perquè anés a buscar-lo. El pare es queixava que s'estava portant malament i que s'estava. Tan impacient estava per perdre de vista el seu fill, que el va deixar amb el seuperquè fos aquest qui el retornés amb la seva mare.Quan va veure el seu estat físic, la mare va decidir acudir a l'perquè l'examinessin i els proporcionessin un informe de les seves lesions. El diagnòstic: "". Bufetades, cops de puny i escanyaments. L'advocat de l'acusació sol·licitarà l'ingrés provisional del presumpte agressor i la seva parella a la, així com de l'i de la, acusades de cooperar i de mentir en el seu testimoni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor