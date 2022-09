Troben en ratpenats europeus un nou virus capaç d'infectar cèl·lules humanes com la Covid-19

Investigadors de la Universitat Estatal de Washington (WSU, per les seves sigles en anglès) han identificat und'una regió europea de-l'informe es va desenvolupar abans de la guerra- que és capaç d'infectar cèl·lules humanes utilitzant el mateix mecanisme que el virus de la. Així ho manifesta un estudi acadèmic publicat a la revista científica PLOS Pathogens Aquest nou virus ha estat batejat com apels seus descobridors, i forma part de la família del coronavirus. Segons els investigadors, aquesta troballa "demostra que els coronavirus que circulen a la vida salvatgetambé representen una amenaça per a la salut global".El Khosta-2contra la Covid-19 que ha frenat la pandèmia, així que els científics apunten que "les campanyes de vacunes en curs" també corren perill. Per ara, però, el virus no pot fer el salt dels animals als humans perquè li falten alguns gens, si bé adverteixen que, el causant de la Covid, sí que podrien fer aquest salt.L'animal en el qual s'ha detectat aquest nou virus és el ratpenat de ferradura petit. Es tracta del tipus de ratpenat més petit d'aquesta espècie -entre 3 i 5 centímetres de llarg sumant el cap i el cos- i viu a casa nostra.les Illes Balears i bona part de l'Estat, a més de l'Europa Central, Itàlia o França, a més del nord d'Àfrica i l'Orient Pròxim. Tot i fer gran part de la seva vida en coves, és l'espècie que més habitualment

