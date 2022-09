Bussi, la peculiar mascota que es «mou» amb els busos de Sabadell

De verd i blanc, com els colors dels busos de Sabadell, i sobre una figura ovalada dibuixades totes les línies d'aquests vehicles que circulen per la ciutat. És Bussi, la nova mascota de la cooperativa Transports Urbans de Sabadell (TUS), que gestiona aquest servei al municipi des de fa quatre dècades.



Aquest dijous s'ha presentat aquesta flamant imatge de TUS, rebuda amb honors -catifa vermella- i arribada, com no, en un autobús a ritme de tambors i dansa. Es tracta d'una icona que busca fomentar la mobilitat, especialment entre els infants. "Hem de conscienciar-los", ha assegurat el president de la cooperativa, Francisco López.

La mascota és una creació de l'estudiant de l', després que s'escollís la seva proposta entre les finalistes presentades, en el marc de col·laboració de la concessionària amb l'àmbit educatiu. La, amb el programa Mou- te en bus: coneguem els autobusos urbans de Sabadell, la iniciativa pedagògica de TUS, i participarà en les activitats de la cooperativa.La irrupció de la mascota està enmarcada dins els actes de lai en l'aniversari de la cooperativa, que fa uns mesos va organitzar un acte de ciutat a Fira Sabadell en el qual va repassar les quatre dècades connectant veïns

