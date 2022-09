Puigdemont confia que ERC respecti l'acord de govern i nega cap «ultimàtum»

L'expresidentha assegurat aquest dijous que confia querespecti l'acord de Govern. "", ha dit. Tanmateix, quan ha estat preguntat per la possibilitat que Junts surti del Govern, ha assenyalat que. Ho ha explicat en una conferència a la Universitat Centreeuropea a, sota el nom "La disputa per la independència i la sobirania a Europa: El cas de Catalunya".Puigdemont ha valorat que és "normal" quereclami als republicans que es respecti el pacte de Govern, alhora que ha defensat que calper quan el diàleg amb l'Estat "fracassi". "", ha subratllat. Per això, ha reivindicat el referèndum com un "instrument per solucionar les diferències", sempre que la resposta sigui "clara", així com els efectes de la decisió. "En els sistemes democràtics no veig que els riscos siguin superiors als beneficis", ha conclòs.A més, ha advertit que "", cosa que ha considerat no garanteix la "supervivència" de les nacionalitats històriques. "No tinc cap problema amb la nacionalitat que hi ha al meu passaport, però", ha indicat. En aquest sentit, ha defensat que la "revolució catalana" és en essència "" i que està basada en la participació cívica.

La visita de Puigdemont a Viena, que s'allargarà fins divendres, va començar dimecres amb la rebuda per part de la delegada del Govern a Europa Central, Krystyna Schreiber. A la delegació, Schreiber va ensenyar a l'expresident les activitats que han desenvolupat i els acords entre institucions catalanes i austríaques, com per exemple entre els municipis d'Oliana i Biedermannsdorf. A la delegació, també va visitar l'exposició "Vilana-Perles, un català a la Cort de Carles VI", guiada per Manfred Car, doctor en filosofia i autor de diversos llibres. Alguns, sobre l'exili català.



Dimecres a la tarda, va participar en la conferència "El cas de Catalunya com a estat independent i el seu impacte a Europa", celebrada a l'organització estudiantil Fòrum Acadèmic per als Afers Internacionals (AFA). Puigdemont ha visitat aquest dijous alguns llocs emblemàtics de l'exili català a Viena després de la derrota del 1714. Entre els indrets visitats hi ha la cripta imperial on hi ha els sarcòfags dels emperadors Carles VI i Elisabet Cristina, l'església dels Trinitaris Descalços i l'església de la Mercè de Viena. També s'ha reunit amb diversos representants polítics, entre ells la diputada federal Petra Bayr, del Partit Socialdemòcrata Austríac.

