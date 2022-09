Polèmica per un taller sobre transvestisme per a infants a Terrassa

Aquests tipus d'espectacles no són per a públic infantil. Demanem a la regidora responsable de Cultura i del Festival TNT que doni explicacions, cancel-li l'espectacle immediatament i dimiteixi. pic.twitter.com/CrL8BzAIs7 — Populars Terrassa (@PPTerrassa) September 21, 2022

El TNT com a "motor" de la creació

El festivalimpartirà els pròximsun taller de transvestisme amb el qual convida els infants a reflexionar sobre la flexibilitat de gènere a través de la interacció ambDrag Kids! és un espectacle-taller amb performance adreçat a, fet que ha generat recel entre col·lectius conservadors. Alguns usuaris han criticat la proposta amb comentaris a les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa i a les seves pròpies, com el partit polític PP Terrassa, que ha al·legat que el taller no hauria d'estar adreçat a infants.El regidor de Ciutadans a Terrassa,, ha declarat que: “Un taller que planteja qüestions tan sensibles com la identitat de gènere cal que sigui conduït amb respecte i sobretot amb un altíssim rigor pedagògic”, i ha avançat que el seu grup municipal demanarà més informació alde setembre sobre "la implicació del consistori en aquesta activitat del Festival TNT adreçada a infants de la nostra ciutat”., tot defensant la pluralitat i recalcant que el festival TNT, que celebrarà enguany la, es basa en oferir propostes trencadores i mostrar les noves tendències artístiques. De la mateixa manera, el taller té el suport de Promoció Cultural del Govern.El taller Drag Kids! té una durada de dues hores i un cost de cinc euros per als infants, que poden anar acompanyats d'un màxim de dos adults. Hi ha programades dues sessions: ela les 18 hores al, i ela les 12 hores a laLa proposta planteja que les famílies puguina, convertit en un "laberint de colors, pestanyes postisses i purpurina". L'activitat convida els assistents a preguntar-se a través d'un joc "quin cos els agradaria construir" per a ells mateixos. L'artista, coreògrafa i travestiés l'encarregada del taller. L'equip de Manubens (Symphony of the Seas) va dirigir el mateix al Mercat de les Flors de Barcelona amb anterioritat."Tindremi imaginar-nos més enllà del que la societat ens va dir que érem a la casella de sortida", ha afegit el text promocional del taller. Els impulsors de l'activitat garanteixen un ambient de. Ressalten que es tracta de "jugar i introduir el tema de la flexibilitat de gènere des de la plasticitat i el transvestisme", i d'oferir noves eines als adults per abordar eventuals nous dubtes dels infants sobre la identitat.EL TNT, coproduït per l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultura, es durà a terme enguany entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre. Hi ha programats, quatre dels quals són propostes familiars, i 15 estrenes de companyies nacionals.Durant la recent presentació del festival, la directora, Marion Betriu, reivindicava el TNT com"Seguim incentivant el teixit dels artistes dels nous llenguatges, que sovint es mouen en un terreny on és més difícil que rebin suport, però que alhora són les artistes que configuren l'escena del futur", assegurava.

