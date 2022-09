Una incidència a l'R11 provoca el col·lapse de l'estació de Sant Andreu Comtal

L'estació deestà col·lapsada. Les importants incidències de la tarda d'aquest dijous han estat provocades pel tall del servei dea la líniaen sentit nord i sud, entre les estacions de. Una gran massa de passatgers s'acumula a les andanes i a l'interior de les instal·lacions, tot i que el servei ja ha quedat reestablert al tram afectat.Alguns usuaris han compartit imatges i vídeos de l'escena, juntament amb les queixes pertinents per un servei que acumula diverses incidències les darreres setmanes. Tot, mentre s'estan duent a terme les obres d'que han de permetre soterrar l'estació de lai desplaçar la mateixa estació de Sant Andreu.La primera jornada de les obres , o el, ja va ser caòtica. Tot plegat va acabar impactant en un total dei va fer viure una jornada farcida d'aglomeracions, disfuncions en la connexió amb alguns transports alternatius i, per sobre de qualsevol altra consideració, gent arribant tard als seus llocs de treball. En aquesta ocasió, el col·lapse afecta la tornada a casa, però el sentiment dels usuaris és el mateix que aleshores.Tant la ministra de Transports,, comjustifiquen de manera sistemàtica les constants incidències als serveis de Rodalies de Catalunya. Si bé, sembla que els arguments no convencen alde la Generalitat que, per via del vicepresident, va traslladar dimarts la preocupació de l'executiu per laque viu el servei. Ja no hi ha "excuses" ni "disculpes" per no abordar el, va indicar.

